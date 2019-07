vor 3 Min.

Endspurt bei der Ettinger Wehr

Feuerwehr feiert am Samstag und Sonntag kräftig. Es geht um 125 Jahre Feuerwehr und 15 Jahre Jugendwehr. Was auf dem Programm steht

Endspurt bei den Vorbereitungen zum Doppeljubiläum in Etting am Samstag und Sonntag.

Die Feierlichkeiten zum Doppeljubiläum „125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Etting und 15 Jahre Jugendfeuerwehr“ nähern sich in großen Schritten. Bereits am kommenden Wochenende ist es so weit. Da laufen die letzten Vorbereitungen natürlich auf Hochtouren.

Seit ein paar Tagen hat sich das beschauliche Wiesenbild am Ortsrand von Etting verändert: Ein Festzelt wurde errichtet, so manches Inventar herangekarrt, und viele Arbeiten, um ein Fest am Laufen zu halten, wurden durchgeführt. Für so ein kleines Dorf heißt das, dass Jung und Alt auf den Beinen sind und mit anpacken. Die elf Ettinger Festdamen sowie sechs Festdamen des Patenvereins Wallerdorf sind schon in den Startlöchern.

Das ganze Dorf steht kopf und fiebert dem großen Event vom 6. bis 7. Juli entgegen.

Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Gründungsjubiläum und 15 Jahre Jugendfeuerwehr starten Samstagabend mit einem großen Empfang der Vereine um 19 Uhr und folgendem Festabend mit der Stimmungsband d’ Holzheimer.

Am Sonntag wird der Tag mit einem deftigen Weißwurstfrühstück begonnen. Besonders erfreulich für die Ettinger Jugendwehr ist die Ausrichtung des Kreisjugendfeuerwehrtages im Vorfeld, am Samstagvormittag. Um 9 Uhr werden die Jugendgruppen des Landkreises Donau-Ries offiziell begrüßt. Nachdem sie ihr Können unter Beweis gestellt haben, findet gegen 13 Uhr die Siegerehrung statt.

Gäste sind das ganze Festwochenende inklusiv dem Kreisjugendfeuerwehrtag natürlich herzlich willkommen. (dz)