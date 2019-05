08:20 Uhr

Energietag: Wie Menschen autark wohnen können

Durch den „Rohstoff Sonne“ ließen sich Wohnhäuser mit Strom und Wärme versorgen. Ein entsprechendes Konzept hat ein Experte im Landratsamt in Donauwörth vorgestellt.

Der Landkreis Donau-Ries ist seit geraumer Zeit bemüht, Zukunftsthemen zu besetzen. Dazu gehört auch der Bereich Energie. Mit einem eigenen Energiekonzept, einer Expertise für den Aufbau einer Infrastruktur von Stromladesäulen im öffentlichen Raum und dem ambitionierten Ziel, bis zum Jahr 2030 60 Prozent des gesamten Energiebedarfes aus Erneuerbaren Energien zu gewinnen, wurden bereits erste Initiativen gestartet. Beim dritten Energietag, der jetzt im Landratsamt in Donauwörth stattfand, ging es unter anderem um ein Zukunftsprojekt im Bereich des Wohnens: dem vernetzten, energieautarken Ein- oder Mehrfamilienhaus.

Professor Timo Leukefeld aus Freiberg in Sachsen, ein Pionier auf diesem Gebiet, stellte hierzu neue und innovative Ansätze im deutschen Bauwesen vor – weg von den teuren fossilen Rohstoffen hin zur Sonnenenergie.

Auch das Elektroauto betanken

War das Wohnhaus von gestern noch ausschließlich Energieverbraucher, könnte es Leukefeld zufolge heute seinen Energiebedarf selbst decken. Wie das geht? „Es erzeugt Energie aus dem krisensicheren Rohstoff Sonne, speichert diese und sichert somit die Eigenversorgung mit Wärme und Strom“, beschreibt der Professor sein Modell. Zusätzlich könne mit dem selbst erzeugten Solarstrom ein Elektroauto betankt werden.

Ein weiterer Vorteil dabei: Bezahlbare, energieautarke Häuser machten Menschen ein Stück weit unabhängig. Die Bewohner könnten „intelligent-verschwenderisch“ leben, so der Energieexperte. Die Wohnungen seien angenehm warm, man könne das Licht auch mal brennen lassen und dann noch guten Gewissens mit dem Elektroauto viele Kilometer fahren, ohne den Geldbeutel und die Umwelt zu belasten.

„Rundum-Sorglos-Paket“

Mieter, die in solchen energieautarken Gebäuden wohnten, würden Pauschalmieten zahlen inklusive einer Energie-Flatrate, die neben der Wärme- und Stromversorgung auch die Elektromobilität umfasse – quasi ein „Rundum-Sorglos-Paket“.

Darüber hinaus ließen sich für Wohnungswirtschaft, Banken und Energieversorger daraus lukrative Geschäftsmodelle entwickeln, glaubt Timo Leukefeld.

Den zweiten Vortrag hielt Serafin von Roon, Geschäftsführer der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft in München. Von Roon warf die Frage auf, wie es in Deutschland um die Energiewende bestellt sei. Seine Analyse: „Wir müssen noch mehr machen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.“ Was bedauerlicherweise überhaupt nicht funktioniere, sei die Einsparung bei den Energieverbräuchen. Statt zurückzugehen, würden diese stetig steigen. Der erfreuliche Aspekt dabei: Es werde immer mehr erneuerbare Energie gewonnen.

Der Landkreis steht gut da

Gerade der Landkreis Donau-Ries stehe auf diesem Gebiet hervorragend da. 2017 seien 97 Prozent des Stroms aus regenerativen Energieträgern erzeugt worden, bemerkte von Roon.

Ein wichtiges Handlungsfeld, das der FfE-Geschäftsführer auch im Donau-Ries-Kreis ausgemacht hat, ist der Wärmebereich: „Hier sollten wir auch noch mehr ran, sprich weniger klimaschädliche Stoffe ausstoßen.“

Um Verbesserungen zu erreichen, müssten sämtliche Alternativen regenerativer Energieerzeugung ergriffen werden. Dass dies schwierig sei, zeige sich nicht zuletzt an den Widerständen in Teilen der Bevölkerung gegen Windkraftanlagen oder Photovoltaikflächen. Ein weiteres Problem, das es zu lösen gelte, sei die langfristige Speicherung von Energie.

Der Ausbildungsleiter der Bauinnung Nordschwaben, Josef Leberle, präsentierte sich bei der Veranstaltung als Praktiker. Zukunftsorientierte Bauweisen seien mittlerweile ein Baustein in der Ausbildung der jungen Nachwuchskräfte. Die Bauinnung decke mit ihrem Fachwissen und ihren Erfahrungen alle Bereiche ab – vom herkömmlichen Bauweisen bis hin zu modernen Bauformen.

Landrat Stefan Rößle versprach, dass der Landkreis im Bereich umweltfreundlicher Energien weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen werde.

Eine Sparte dabei sei die Fahrzeugflotte des Landratsamts, die sukzessive auf alternative Antriebsformen umgestellt werde. Wo möglich, würden auf den Dächern der Landkreisgebäude PV-Anlagen installiert.

