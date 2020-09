vor 20 Min.

Enkeltrick: Seniorin fragt Betrüger aus

Eine Seniorin in Donauwörth erhält einen Anruf von einem mutmaßlichen Betrüger. Doch die Frau fällt auf den angeblichen Enkel nicht herein.

Ein Unbekannter hat offenbar versucht, eine Seniorin in Donauwörth per „Enkeltrick“ zu betrügen. Laut Polizei meldete sich am Dienstag eine 77-Jährige und teilte mit, dass sie eine Stunde zuvor einen dubiosen Anruf erhalten habe. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als ihr Enkel aus und sagte, er habe in Ulm einen Verkehrsunfall verursacht. Er sei über eine „rote Ampel“ gefahren und die Konsequenz daraus sei, dass ihm jetzt für ein halbes Jahr der Führerschein entzogen worden sei.

Der Betrüger am Telefon wird wütend, als ihn die Seniorin aus Donauwörth ausfragt

Die rüstige Seniorin war nach eigenen Angaben von Anfang an misstrauisch und fragte ihrerseits den Anrufer dermaßen aus, dass dieser zunächst wütend wurde und dann das Telefonat beendete. Zu einer Geldforderung kam es der Polizei zufolge nicht. Die Gesetzeshüter leiteten ein Verfahren wegen eines versuchten Betrugs ein. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen