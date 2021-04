Entsteht bei Airbus in Donauwörth ein echter „Renner“?

Plus Bei Airbus Helicopters wird ein Hochgeschwindigkeitshubschrauber entwickelt. Jetzt ist das Projekt einen Schritt vorangekommen. Welche Rolle Donauwörth spielt.

Dieser Hubschrauber könnte in die Geschichte der Luftfahrt eingehen. Der „Racer“ (Renner), so der Name des Projekts, soll wie ein herkömmlicher Helikopter senkrecht starten und landen können, aber fast so schnell wie ein Flugzeug sein. Das Forschungsprojekt der EU läuft seit ein paar Jahren unter Federführung von Airbus Helicopters. Dabei spielt auch der Standort Donauwörth eine wichtige Rolle.

Auf dem Weg zu einem möglichen neuen Produkt ist jetzt ein markanter Punkt erreicht. Im Werk in Donauwörth wird derzeit die Zelle – das ist quasi der Rumpf – für einen Demonstrator montiert. Einen solchen kennt man bereits vom viel beachteten Airbus-Taxi, der elektrisch betriebenen Zukunftsversion eines Flugobjekts, das Passagiere ohne Pilot von A nach B bringen soll.

Airbus Helicopters stellte das Projekt „Racer“ 2017 in Donauwörth vor

Ein Demonstrator sieht auf den ersten Blick wie ein funktionierendes Flugobjekt aus, ist aber nur der erste Schritt in der Entwicklungsphase hin zu einer fertigen, serienreifen Maschine. Der „Racer“-Demonstrator muss erst einmal zusammengebaut werden, ehe in der Folge erste kleine Flugversuche stattfinden können. Die seien für das Jahr 2022 geplant, berichtet Airbus-Pressesprecher Gregor von Kursell. Die nächste Stufe wäre dann ein Prototyp.

Blick auf den Rumpf des „Racer“-Demonstrators, der gerade bei Airbus Helicopters in Donauwörth montiert wird. Foto: Airbus Helicopters

Das „Racer“-Projekt stellte die Firma im September 2017 in Donauwörth erstmals vor. Forschungsdirektor Tomas Krysinski verdeutlichte damals die Vorzüge eines Hochgeschwindigkeitshubschraubers. Man könne beim Reisen in eine neue Dimension vorstoßen. Die Strecke von München nach Berlin könnte in einer Stunde und 15 Minuten zurückgelegt werden, München–Paris wäre in einer Stunde und 45 Minuten möglich. Keine lästigen Fußmärsche durch große Flughäfen, aber der Komfort eines Flugzeugs.

„Viel agiler und wendiger“ als herkömmliche Hubschrauber

Dies soll so erreicht werden: An beiden Seiten des „Racer“ befinden sich zwei kurze Tragflächen, die nach außen an den Spitzen zusammenlaufen. An diesen befinden sich nach hinten gerichtete Rotoren. Die sollen bei der Maschine für Schub nach vorne sorgen. Dies entlastet den Hauptrotor, der sich auf diese Weise langsamer drehen kann. Damit – so das Konzept – kann der „Racer“ eine Reisegeschwindigkeit von über 400 Stundenkilometern erreichen. Bei normalen Hubschraubern sind es um die 250 km/h.

Mit der beschriebenen Technik soll die Neuentwicklung „viel agiler und wendiger“ als herkömmliche Helikopter werden. Ebenso seien ein niedriger Verbrauch und ein geringer Geräuschpegel in der Kabine garantiert. In dieser sollen acht bis elf Passagiere Platz nehmen können.

Teile aus verschiedenen Ländern, Montage in Donauwörth

Das Forschungsprojekt läuft im Rahmen des EU-Programms „Clean Sky 2“ und wird – so die Auskunft 2017 – mit 92,5 Millionen Euro gefördert. Es ist ein wahres Gemeinschaftsvorhaben. 40 Partner aus 13 EU-Ländern sind laut Airbus Helicopters beteiligt: Konzerne, mittelständische Firmen, Forschungsinstitute und Universitäten. Die Teile für die Zelle, die in Donauwörth montiert wird, kommen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Rumänien, Italien, Großbritannien, Litauen und den Niederlanden.

Die Montage im Werk werde voraussichtlich noch drei Monate dauern, so Kursell. Gut 15 Beschäftigte seien daran beteiligt. Der weitere Bau des Demonstrators erfolge dann am Standort Marignane in Frankreich. Dort werden dann wohl auch die ersten Flüge stattfinden. Bis zu der angestrebten Serienproduktion ist es noch eine Weile hin. Bei Airbus Helicopters geht man hier von „der zweiten Hälfte des kommenden Jahrzehnts“ aus.

