vor 19 Min.

Enttäuschung und Wut bei der CSU im Kreis

Wütend und enttäuscht - so beschreiben Lokalpolitiker im Landkreis ihre Gefühlslage, wenn sie nach Brüssel blicken. Ein Stimmungsbild.

Von Barbara Wild

Birgit Rössle muss erst einmal tief durchschnaufen, wenn man sie dieser Tage auf die Personaldebatte in Europa anspricht. Die Donauwörther Stadträtin hat als Listenkandidatin für die CSU einen fleißigen Wahlkampf geführt. Manfred Weber, der Spitzenkandidat der EVP und damit auch der CSU, war als Pappfigur in ihrem Kofferraum. „Ich hatte ihn überall dabei und habe für ihn geworben“, sagt Rößle.

Jetzt aber, ist sie „richtig stinkig“, sagt Rössle. „Wie soll ich denn den Leuten, die wir motiviert haben, zur Wahl zu gehen und unseren bayerischen Spitzenkandidaten zu wählen, jetzt erklären, dass er es nicht wird – obwohl sie für ihn gestimmt haben.“ Die erfahrene Kommunalpolitikerin weiß selbst, wie viel Mühe und Gespräche es ihr abgefordert hat. „Jetzt wird der Wille des Wählers nicht beachtet und wird ausgehebelt. Das ist einfach falsch“, so Rössle.

Ulrich Lange, Bundestagsabgeordneter der CSU reagiert nicht ganz so emotional aber auch ihm ist mehr als eine Verwunderung über das Vorgehen der Staatschefs in Brüssel anzuhören. „Wir sind sehr enttäuscht, denn wir haben eine historische Chance gesehen, einen bayerischen Kandidaten an der Spitze der Kommission zu platzieren“, so der Nördlinger. Sehr lange habe man über das System des Spitzenkandidaten diskutiert und sich dann darauf geeinigt. „Natürlich ist Europa immer ein Kompromiss, aber im moment ist die europäisch-demokratische Idee nicht der Sieger in diesem Spiel“, sagt Lange. Er wisse nicht, wie er das dem Wähler erklären solle, der nun zu Recht wieder frustriert nach Brüssel blicke – und wohl auch nach Berlin. Lange traut dem Koalitionspartner SPD durchaus zu, dass die getroffenen Entscheidungen als Grund für das Ende der Groko gensehen werden. „Wir verspielen hier viel“, so der Nördlinger.

„Ein Schauspiel“, nennt Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler das, was sich derzeit in Brüssel zeigt. Die Wähler hätten sich für Manfred Weber entschieden und nicht für Ursula von der Leyen. „Weber wollte die EU demokratischer und transparenter machen und vor allem den Menschen zurückgeben. Für dieses Ziel habe auch ich mich im Wahlkampf eingesetzt. Wenn Entscheidungen aber so getroffen werden, dann bleibt Brüssel leider eine abstrakte und unnahbare Elite, weil eine große Chance leichtfertig verspielt wird“, führt Fackler weiter aus. Ausgerechnet Emmanuel Macron, der ohne große Regierungserfahrung in sein Amt als französischer Präsident gekommen ist, habe Manfred Weber auflaufen lassen, indem er ihm mangelnde Erfahrung vorgeworfen hat. Fackler: „Ich bin sehr enttäuscht!“

Ganz so krass sieht es Stefan Rößle hingegen nicht. „Wir haben jetzt die Chance auf eine deutsche Präsidentin und ein zweieinhalb Jahren auf einen deutschen Parlamentspräsidenten in Brüssel“, so seine Analyse. Der Landrat war am Dienstag in einer Versammlung der kommunalpolitischen Versammlung und erlebte hautnah mit, wie Ministerpräsident Söder in die Entscheidungen miteinbezogen wurde. Natürlich sei es für die CSU ernüchternd, aber für Deutschland sei das ein beachtliches Ergebnis.

