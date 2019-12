vor 43 Min.

Er bindet seit 54 Jahren den Adventskranz der Schule

Seit 54 Jahren bindet Anton Scheller, mittlerweile 85 Jahre alt, Adventskränze für die Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen. Welche Geschichte dahintersteckt.

Von Yannick Eibl

Wenn Kinder im Dezember die Schulbank drücken, sind sie in Gedanken häufig schon in den Ferien. Und wenn ein prächtiger Adventskranz das Schulhaus ziert, wird sich natürlich umso mehr auf die Bescherung an Heiligabend gefreut. So ein auffallend schöner Kranz hängt auch in der Gebrüder-Röls-Grunschule in Riedlingen.

Da am Sonntag der dritte Advent ist, wird schon die dritte Kerze an den Adventskränzen angezündet. Weihnachten ist in Sichtweite. Anton Scheller hat eine ganz besondere Beziehung zu Weihnachtskränzen.

Der Kranz der Riedlinger Grundschule ist nicht nur sehr schön und sehr groß, sondern vor allem seit Jahrzehnten selbst gemacht. Wegen dieser alljährlichen Tradition hat das Adventskranzbinden in der Schule eine ganz besondere Geschichte. Viele Besucher des Gebäudes werden schon auf ihn aufmerksam geworden sein – inmitten der Aula hängt er, der riesige Adventskranz von der Decke.

Aufhören will er noch nicht

Der aus Felsheim stammende Anton Scheller bindet schon seit 54 Jahren Kränze für die Schule und selbst mit seinen 85 Jahren denkt er gar nicht daran, damit aufzuhören. Seit 1998 hilft ihm nun auch sein Sohn Michael, der seitdem Hausmeister an der Schule ist. Fast einen ganzen Tag arbeiteten die Schellers dieses Jahr an diesem aus Fichtenästen gebundenen Kranz, der einen durchaus beachtlichen Durchmesser von über einem Meter hat.

Über die schöne Geschichte, wie es zu dieser Tradition kam, redet Scheller sichtlich stolz. Im Oktober 1965 wurde die Gebrüder-Röls-Grundschule eröffnet. Seitdem bindet er die Kränze, ohne je ein einziges Jahr ausgelassen zu haben.

Anfangs fuhr er noch selbst mit dem Bulldog in den Riedlinger Wald, um die benötigten Materialien zu besorgen, heutzutage übernimmt diese Arbeit sein Sohn Michael im Donauwörther Stadtwald. Anders als heute wurde damals noch für jedes Klassenzimmer zusätzlich ein normal großer Adventskranz angefertigt, jedoch halfen dabei alle Lehrer der Schule fleißig mit.

Seit 1998 im Ruhestand

So hat Scheller bis zu seinem Ruhestand 1998 immer mit der damaligen Handarbeitslehrerin die großen Kränze im Eingangsbereich gebunden. Sie zerkleinerte die Äste und Scheller wickelte sie umeinander. Ein weiterer Unterschied zu heute ist auch die Gestaltung: So wurden die Kränze früher altbayrisch mit großen Äpfeln gefertigt.

Weil die Kränze freilich schon immer für ihre Schönheit bewundert wurden, hat sie Scheller auch schon für Kirchen geflochten. Diese Bewunderungen schützten die Kränze aber leider keineswegs vor Schäden durch Vorbeilaufende.

So wurden die oben erwähnten Äpfel des Öfteren von Sportkursteilnehmern in der dortigen Turnhalle einfach mitgenommen, sodass Scheller immer schon einen großen Vorrat an Ersatzäpfeln bereit halten musste. Ein weiterer Vorfall ereignete sich, als Berufsschüler 1967 Kochunterricht im Schulhaus hatten. Diese erlaubten sich immer wieder einen Streich und brachen den Docht der Kerzen des Öfteren ab.

Eine kleine Belehrung

Um nicht immer wieder neue Kerzen kaufen zu müssen, hat sich Scheller ebenso eine kleine Belehrung erlaubt: „Ich habe in die Kerzen neben dem Docht eine Stecknadel eingesetzt. Als die Rüpel wiederkamen, gab es einen großen Aufschrei. Seitdem war Ruhe“, erzählt er lächelnd.

Trotz solcher kleiner Problemchen verlor Scheller nie den Spaß an der Sache und behält diesen bis heute bei: „Ich komme so gerne in die Schule und erinnere mich an die schöne Zeit und an die lieben Kinder.“

Der Sohn steht bereit

So wünscht er sich – „wenn es der da oben zulässt“ – nächstes Jahr noch die Schnapszahl 55 Jahre erreichen zu können. Und wenn er eines Tages für diese Arbeit nicht mehr bereit sein sollte, ist Sohn Michael in die Prozesse und Geheimnisse des Adventskranzflechtens schon bestens eingeführt.

Der Konrektor der Schule, Jörg Hirmer, würde sich auf alle Fälle über weitere Jahre mit Kränzen freuen – immerhin sei der Adventskranz eine großartige Bereicherung für die Kinder und die Schule in der Weihnachtszeit. Aber erst einmal schätzt man sich mit dem aktuellen Exemplar glücklich.Glück hatte die Schule freilich damals auch, als der jetzt knapp 86-Jährige aus 65 Bewerbern für das Hausmeisteramt ausgewählt worden war.

