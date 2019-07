vor 22 Min.

Er stand den Ärmsten der Armen bei

Johannes Schuster aus Huisheim half in Krisengebieten der Welt, bevor er sich für ein Leben als katholischer Seelsorger entschied

Beim Patrozinium der Pfarrgemeinde St. Vitus Huisheim feierte zugleich Pfarrer Johannes Schuster sein 25. Priesterjubiläum. Der gebürtige Huisheimer wurde am 25. Juni 1994 im Dom zu Eichstätt zum Priester geweiht. Die anschließende Primiz hielt er in seiner Heimatgemeinde.

Durch seinen außergewöhnlichen Lebenslauf, der ihn in seiner Jugendzeit als Krankenpfleger und Entwicklungshelfer zu den Menschen in Not führte, konnte Schuster seinen Wunsch, katholischer Seelsorger zu werden, erst mit Mitte vierzig verwirklichen. Zuvor war er unter oft lebensbedrohlichen Umständen in den Krisengebieten der Welt unterwegs, wo er sich vornehmlich um stark Unterernährte und Leprakranke kümmerte. Wenn man ihn auf diese Zeit anspricht, winkt er ab und meint: „Das ist Vergangenheit.“

In folgenden Ländern half Schuster Menschen in Not: Korea, Äthiopien, Ecuador, Peru, Indien und Thailand. In einem Internierungslager in Thailand waren es die Menschen aus Kambodscha, die Zuflucht suchten. Ein bemerkenswertes Ereignis dazu: Vor etwa drei Jahren bekam der Pfarrer Besuch von einem Mann, der in diesem Lager von ihm gerettet worden war. Der Kambodschaner hatte lange nach seinem Lebensretter gesucht, den sie in dem Lager „Dr. John“ nannten.

Schuster hat eine gute Verbindung zum Heiligen Land. Am Rande der Feier in Huisheim erzählte er, dass ihm Israel die Green Card (Grüne Karte) verliehen habe. Er darf demnach Reisegruppen in dem Land führen. Seine Jubiläumsreise dorthin findet Ende November statt.

Der ruhige und bescheidene Seelsorger, der seine Kaplansjahre in Weißenburg und Beilngries verbrachte, danach als Krankenhausseelsorger in Nürnberg und Ingolstadt wirkte, lebt heute als Eremit in Frauenbründl bei Bad Abbach. In der Wallfahrtskirche hält er Gottesdienste für die Pilger und sorgt für die Instandhaltung der Einsiedelei.

Der besondere Tag in Huisheim mit zwei feierlichen Anlässen begann mit einem Fest- und Dankgottesdienst in der Pfarrkirche. Trotz des Regens kamen viele Gläubige, um den heiligen Vitus zu ehren und um Gott zu danken für das Wirken von Johannes Schuster. (pm)

