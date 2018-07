00:40 Uhr

Er war eine Institution

Rains früherer Mesner Simon Wilhelm starb

Simon Wilhelm, der langjährige Mesner der katholischen Rainer Stadtpfarrei St. Johannes, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Er war von 1954 bis 1990 hauptamtlicher Kirchendiener und auch später dort aushilfsweise immer dann zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.

Simon Wilhelm darf in dieser Funktion als eine Art „Urgestein“ in Rain gelten, hat er doch in 36 Dienstjahren drei Stadtpfarrer erlebt – Josef Zeitlmeir, Albrecht Grupp und Johann Menzinger – sowie etliche Kapläne und hat ganze Scharen von Ministranten beaufsichtigt. Die quirligen Kinder sind seinem strengen Regiment stets mit Respekt begegnet.

Viele Rainer können sich noch an Simon Wilhelm als Mesner erinnern, an seine feierliche Miene, die seinem privaten humorvollen Schmunzeln stets gewichen ist, sobald er in seiner Kirche nach dem Rechten geschaut hat. Er hat – mithilfe seiner Familie – die Kirche für alle Anlässe schmuck herausgeputzt, in früheren Zeiten ein Heiliges Grab aufgebaut, an Fronleichnam sämtliche Altäre hergerichtet, den sonntäglichen Dienst versehen und, und, und.

Simon Wilhelm stammte aus einer Rainer Landwirtschaft. Sein Vater war früh gestorben und so wuchs er in die Arbeit auf dem Bauernhof hinein. Daneben war er als Maurergehilfe und beim Straßenbau tätig, später bei der Baywa, ehe er 1954 die Mesner-Stelle bekam. Er war für die Rainer Kirchgänger eine Institution. (wüb)

