Er will es noch einmal wissen

Magnus Kastenhofer, bereits im Jahr 2002 Kandidat, setzt auf seine lange Erfahrung und

Auf Bewährtes aufbauen und neue Entwicklungen aktiv mitgestalten will Magnus Kastenhofer, Bürgermeisterbewerber des Unabhängigen Bürgerblocks Feldheim: „Ich möchte zusammen mit dem Gemeinderat die erfolgreiche Politik vor Ort weiterführen und sowohl laufende als auch vorbereitete Projekte zu einem guten Abschluss bringen.“ Kastenhofer bringt dafür eine breite Erfahrung ein. Seit 1996 ist er bereits Gemeinderatsmitglied, außerdem Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. Zugute kommt ihm die langjährige Tätigkeit als Verkehrssachbearbeiter der Polizei für den Landkreis Donau-Ries.

Der 61-jährige Kastenhofer will es noch einmal wissen, denn bei der Wahl im März 2002 war er dem amtierenden Bürgermeister Peter Mahl mit nur drei Stimmen Differenz unterlegen. Seit Kurzem im Ruhestand könnte er sich der Aufgabe an der Spitze der Gemeinde voll und ganz widmen.

wäre Kastenhofer als Bürgermeister sehr wichtig; eine faire Verteilung der Aufwandsentschädigung schließt dies für ihn selbstverständlich ein. Die Gemeinde sieht er gut aufgestellt, nicht zuletzt durch das sachliche Miteinander im Gemeinderat.

betreffen in erster Linie die gemeindliche Infrastruktur und überörtliche Projekte. Hohe Priorität hat die Erweiterung des gemeindlichen Kindergartens um einen Gruppenraum, damit eine „vernünftige“ Mensa für das Mittagessen geschaffen werden kann; den Bedarf hat der Gemeinderat bereits anerkannt. Bei Wasserleitungen und Kanälen sind mittelfristig weitere Reparaturen notwendig und allgemein gelte es, die gute Infrastruktur auf dem hohen Standard zu erhalten.

sei ein großer Eingriff im Gemeindegebiet und mit Einschränkungen verbunden, so Kastenhofer. Man müsse hier in Zusammenarbeit mit der Stadt Rain die bestmögliche Anbindung anstreben. Weiter nennt er die kommunale Wasserversorgung im Hinblick auf Pläne des Zweckverbandes Fränkischer Wirtschaftsraum und dessen Verfahren zur Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Grundwasser-Entnahme im Lechmündungsbereich.

Die Struktur der „Verwaltungsgemeinschaft 4“, also der Geschäftsstelle in der Münchner Straße mit ihrer Zuständigkeit für Genderkingen, Holzheim, Münster und Niederschönenfeld, müsse abschließend geregelt werden, betont Kastenhofer. Eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und der Stadt Rain sieht er im beiderseitigen Interesse als Aufgabe der Mandatsträger. Schließlich sei Niederschönenfeld an beiden Rainer Schulverbänden und damit an zwei großen Baumaßnahmen beteiligt. (arh)

