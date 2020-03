16:24 Uhr

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Buchdorf: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Buchdorf gibt es am Abend des 15. März. Wie fallen die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl aus?

Am 15. März 2020 entscheiden die wahlberechtigten Bürger von Buchdorf bei der Kommunalwahl über die Zukunft ihrer Gemeinde. Neben dem Gemeinderat wird auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahlergebnisse sollten noch am Abend vorliegen. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, informieren wir Sie über die Ergebnisse.

Zwischen 8 und 18 Uhr haben Stimmberechtigte in Bayern am 15. März 2020 die Gelegenheit, bei der Kommunalwahl ihren Stimmzettel in den Wahllokalen auszufüllen. Nach der Auszählung informieren wir Sie am Abend hier in diesem Artikel über die Wahlergebnisse.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Buchdorf an dieser Stelle.

Georg Vellinger ist bereits seit 1990 Bürgermeister von Burchdorf und wäre gerne weitere sechs Jahre im Amt geblieben. Allerdings ist er laut Wahlrecht mit 67 Jahren zu alt, um als hauptamtlicher Bürgermeister gewählt zu werden. Vellingers Versuch, mit einer Abstimmung das Bürgermeisteramt in Buchdorf zu einem Ehrenamt zu machen, war im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 gescheitert.

Wie viele Sitze ein Gemeinderat hat, wird von der Anzahl der Einwohner des Ortes bestimmt. Im Gemeinderat von Buchdorf stehen mit rund 1800 Einwohnern zwölf Sitze zur Verfügung, die am 15. März neu vergeben werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Buchdorf: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Bei der vergangenen Kommunalwahl in Buchdorf gingen die meisten Stimmen an die CSU/Freie Bürger. Hier die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 in der Übersicht:

CSU /Freie Bürger: 42,9 %, 6 Sitze

/Freie Bürger: 42,9 %, 6 Sitze Parteilose Wählerschaft: 26,3 %, 3 Sitze

Frauenliste Buchdorf-Baierfeld : 10,8 %, 1 Sitz

: 10,8 %, 1 Sitz Junge Bürger: 10,9 %, 1 Sitz

Parteifreie Wählergruppe/Bürgerblock Baierfeld: 9,1 %, 1 Sitz

