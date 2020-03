vor 1 Min.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Daiting: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wie werden die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Daiting am 15. März ausfallen? Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl finden Sie hier.

Die Kommunalwahl in Daiting findet am 15. März 2020 statt. Die wahlberechtigten Bürger des Ortes werden dann darüber entscheiden, welche Kandidaten die Sitze im Gemeinderat in Daiting belegen werden. Auch ein neuer Bürgermeister wird gewählt. Die Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann hier.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Daiting: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Wahllokale in ganz Bayern haben am 15. März zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr am frühen Abend geöffnet. In diesem Zeitraum können die Stimmzettel für die Kommunalwahl 2020 abgegeben werden. Nach der Auszählung werden wir Sie zeitnah über die Ergebnisse informieren.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Daiting an dieser Stelle.

Roland Wildfeuer, amtierender Bürgermeister von Daiting, ist für die kommende Kommunalwahl wieder nominiert. Er möchte weitere sechs Jahre als Rathauschef die Geschicke der kleinen Gemeinde im Landkreis Donau-Ries lenken.

Wie viele Sitze in einem Gemeinderat vergeben werden können, richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Mit einer Einwohnerzahl von rund 800 werden am 15. März in Daiting acht Plätze im Gemeinderat neu vergeben.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Daiting: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten in Daiting stimmte bei der vergangenen Kommunalwahl für die Freie Wählervereinigung. Hier die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2014 in der Übersicht:

Freie Wählervereinigung: 53,6 %, 4 Sitze

Freie Wählervereinigung Natterholz: 16,1 %, 1 Sitze

Freie W.ver. Hochfeld, Reichertswies, Unterbuch: 30,3 %, 3 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen