vor 52 Min.

Erlebnisweg: Unbekannte demolieren Traktorkabine

Unbekannte haben nahe Oppertshofen ein Spielgerät für Kinder beschädigt. Das passierte laut Polizei schon öfters.

Unbekannte haben zum wiederholten Male eine Traktorkabine beschädigt, die nahe Oppertshofen steht und am sogenannten Kesseltaler Landwirtschafts-Erlebnisweg als Spielgerät für Kinder dient. Nach Angaben der Polizei waren die Täter bereits im September und Oktober am Werk. Nun wurde die Kabine seit Dezember erneut demoliert: Die Gesuchten schlugen Scheiben ein, rissen Armaturen heraus und verwüsteten den Innenraum. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

