16.12.2020

Erneut Schmierereien in Harburg

Unbekannte haben in Harburg erneut Gebäude mit Schmierereien verunstaltet. Die Stadtverwaltung zeigte mehrere Fälle an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben in Harburg weitere Gebäude und sonstige Bauwerke mit Schmierereien verunstaltet. Die Stadtverwaltung zeigte bei der Polizei am Montag mehrere Fälle an, bei denen öffentliches Eigentum betroffen war. Bereits vergangene Woche hatten Unbekannte in Harburg eine Lagerhalle mit Farbe beschmiert.

Mehre Gebäude in Harburg von Unbekanntem beschmiert

Die Täter besprühten in der vorigen Woche im Zeitraum zwischen Dienstag, 8. Dezember, und Donnerstag, 10. Dezember, die Wörnitzhalle, die benachbarte Bahnunterführung und mehrere Verkehrszeichen. Zudem wurden weitere Schmierereien am Märkerpark, einem Gebäude des Diakonievereins Harburg und einer Privatperson festgestellt.

Schmierereien in Harburg: über 2500 Euro Schaden

Der Gesamtsachschaden allein in diesen neuerlich angezeigten Fällen summiert sich der Polizei zufolge auf deutlich über 2500 Euro. Die Gesetzeshüter nahmen weitere Strafanzeigen auf. Mit der Aufklärung der Serie ist die Ermittlungsgruppe der Inspektion Donauwörth betraut.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/70667-0. (pm)

