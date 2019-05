vor 53 Min.

Erneut Unfallflucht im Stadtgebiet

Wieder vermeldet die Polizei eine Unfallflucht im Stadtgebiet von Donauwörth.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 19 und 7.30 Uhr, wurde im Dr.-Michael-Samer-Ring in Donauwörth der Gartenzaun einer 81-jährigen Grundstückbesitzerin auf einer Länge von gut drei Metern beschädigt. Der oder die Führerin eines in Richtung Norden fahrenden Fahrzeuges geriet auf Höhe der Einmündung zur Andreas-Mayr-Straße auf die linke Fahrbahnseite, überfuhr dort den Randstein und prallte anschließend in den dortigen Holzgartenzaun der Geschädigten. Es entstand dabei laut Polizei ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bezüglich des flüchtigen, unbekannten Fahrzeuges bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0906/706670. (dz)

