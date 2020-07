vor 37 Min.

Erst der Auftakt für weitere Vorhaben

Stellungnahmen zum Haushalt

Die umfangreichen Investitionen der Stadt 2020 und in den kommenden Jahren standen im Mittelpunkt der Stellungnahmen der Fraktionen im Wemdinger Stadtrat. Anton Eireiner ( CSU/Amerbacher Liste) merkte an: „Es bleibt zu hoffen, dass die Auswirkungen der aktuellen Krisensituation möglichst schnell überwunden sind und die Steuereinnahmen der Stadt sich wieder auf das Niveau der vergangenen Jahre einpendeln.“ Nur so könnten geplante Projekte auch verwirklicht werden. Beim Blick auf die Investitionen, die in den Jahren 2021 bis 2023 geplant sind, werde deutlich, dass der Haushalt für 2020 erst der Auftakt für eine Periode sei, die mit Vorhaben „gefüllt“ sei. Als Beispiele nannte Eireiner das neue Feuerwehrhaus, eine neue Drehleiter für die Feuerwehr, die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien und die weiteren Schritte hin zu einer barrierefreien Altstadt: „Die Projekte werden nicht weniger und auch im Umfang nicht kleiner.“

Johann Roßkopf sagte, aus Sicht der Fraktion der SPD/Unabhängige Wähler sei es wichtig, dass die Kommune jetzt investiere. Die Ansiedlung der Lebenshilfe und der Post/DHL im Gewerbegebiet seien wichtige Impulse, damit Arbeitsplätze entstehen und erhalten bleiben. Erfreulich sei die Bautätigkeit im Wohngebiet „Kreuther Berg“ in Amerbach. Roßkopf verwies ebenfalls auf die barrierefreie Altstadt. Hier stehe in den kommenden Jahren die Wallfahrtsstraße im Blickpunkt.

Roland Schuster (PWG-FW) erklärte: „Wir wollen mutig in die Zukunft von Wemding und Amerbach investieren.“ Besondere Bedeutung habe der Breitbandausbau, in den weiter stark investiert werden müsse: „Das entscheidet über den Zuzug oder das Bleiben in einer Stadt.“ Die Kreditaufnahme im Haushalt sei „immer noch vertretbar“.

Werner Waimann (Grüne) lehnte den städtischen Haushalt ab. Er kritisierte, es werde nach wie vor nicht langfristig geplant, es werde nicht agiert, sondern nur auf Probleme reagiert. Die Art und Weise, wie die Stadtwerke auf den Tisch gebracht worden seien, gefiel Waimann gar nicht. Es scheine so, als ob hier die Verwaltung den Stadtrat steuere. Ein Fragenkatalog seinerseits sei nur unzureichend behandelt worden.

Diana Waimann (Frauenliste) verweigerte dem Etat ebenfalls ihre Zustimmung. Die Vor- und Nachteile der Stadtwerke-Gründung seien nicht klar dargestellt worden. Auch dass in der Stadtbücherei eine Halbtagsstelle geschaffen wird, sei nicht diskutiert worden.

Bürgermeister Martin Drexler merkte zu den Ausführungen von Werner Waimann an, er könne sich nicht vorstellen, dass sich 20 Stadtratsmitglieder von der Verwaltung steuern ließen. Über die Fragen Waimanns habe man im Finanzausschuss des Stadtrats stundenlang gesprochen. (wwi)

