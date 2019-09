20:45 Uhr

Erste Einblicke in das neue Juze Donauwörth

Mitte Oktober wird das neue Jugendzentrum in der Zirgesheimer Straße eröffnet. Was in der neuen Einrichtung alles geboten ist und wann zum ersten Mal gefeiert werden kann

Von Fabian Kapfer

Das lange Warten hat bald ein Ende – am 19. Oktober kann zum ersten Mal im neuen Jugendzentrum in Donauwörth gefeiert werden. Die vergangenen Jahre waren nicht leicht, nachdem das Tanzhaus verlassen werden musste, gab es keine Bleibe für die Jugendlichen. Nun können sich die jungen Menschen aber auf eine sehr ansprechende Lokalität freuen.

Die ist nun in der Zirgesheimer Straße, im neuen Gebäude der Stiftung Sankt-Johannes. Ganz fertig ist der Innenbereich noch nicht, bis zur Eröffnung soll es aber geschafft sein. Was man aber bisher sehen kann, löst durchaus Vorfreude aus. Auch beim Vorsitzenden des Juze, Sebastian Heckl: „Darauf haben wir lange gewartet. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder ein Zuhause haben.“ Nach dem Auszug aus dem Tanzhaus wurden Möbel und Musikanlage im Jugendzentrum in der Parkstadt eingelagert, das aber mittlerweile wegen Einsturzgefahr nicht mehr genutzt und betreten werden darf. „Es hat eben gereicht, um unser Zeug einzulagern, aber große Partys waren dort nicht möglich. Es war absolut kein Ersatz für uns, wir haben schon nach dem Verlassen unseres alten Juze im Tanzhaus auf das neue hingefiebert“, erinnert sich Heckl.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Fabian Kapfer: Juze Donauwörth: Es wurde höchste Zeit!

Umso glücklicher ist der Vorsitzende, dass in „einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Stiftung Sankt Johannes und der Stadt Donauwörth“ der neue Standort realisiert werden konnte. Der liege zentral, jedoch nicht in einem Wohngebiet, sodass keine direkten Nachbarn gestört werden, so Heckl.

17 Bilder Erste Einblicke in das neue Jugendzentrum Bild: Fabian Kapfer

Bis zur Eröffnung wird von den Vorstandsmitgliedern des Juze und ehrenamtlichen Helfern noch die Bar gebaut, Palettensofas für den Bandraum angefertigt und Sitzgelegenheiten für den Aufenthaltsraum werden besorgt. Außerdem wird eine neue Soundanlage installiert. Schon eingebaut ist eine neue Küche, die direkt neben einem Getränkelagerraum ihren Platz gefunden hat. Eine Grenze zwischen ihr und dem Aufenthaltsraum soll die Bar ziehen. „Das ist schon ein Luxus. Wir haben in unserer Küchenzeile auch eine Industriespülmaschine , weil wir in Zukunft auf Hartplastikbecher setzen, die man wieder verwenden kann. Damit sind die Einwegbecher bei uns auch Geschichte“, kündigt Heckl an. Ein weiterer, großer Pluspunkt ist die Barrierefreiheit im neuen Jugendzentrum. Schon bei der Treppe am Eingang ist ein Lift für Rollstuhlfahrer angebracht, es gibt eine gesonderte Behindertentoilette und die anderen Räumlichkeiten sind auch danach ausgerichtet, dass Menschen mit Behinderung ohne Probleme feiern können. „Wir würden uns freuen, auch den ein oder anderen aus der Stiftung beim Feiern begrüßen zu dürfen“, sagt der Juze-Vorsitzende.

Vom Mischpult hat der DJ einen guten Blick in den Partyraum. Bild: Fabian Kapfer

Generell darf die Einrichtung von Jugendlichen für Geburtstage gemietet werden, auch soziale Veranstaltungen, Filmeabende oder kleinere Konzerte sind angedacht. „Wir haben unglaublich viele Ideen. Wie und was wir genau umsetzen, werden wir in der nächsten Zeit diskutieren. Erst einmal schauen wir, das bis zur Eröffnung alles funktioniert.

Das ganze Gebäude, in dem auch das Jugendzentrum untergebracht ist, öffnet zum ersten Mal am 18. Oktober. Dann können Interessierte auch schon erste Blicke in das Juze werfen. Am Tag darauf findet auch schon die erste Juze-Party statt. Um 22 Uhr öffnen erstmals die Pforten für die Reopening Party, Einlass ist ab 16 Jahren (mit Aufsichtszettel).

Themen folgen