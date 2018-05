vor 41 Min.

Erste Matinee im Schloss

Echoes of Swing bei „Jazz in Rainkultur“

Im Kurfürstlichen Schloss in Rain findet am Sonntag 27. Mai um 11 Uhr erstmals eine Matinee innerhalb der beliebten Konzertreihe „Jazz in Rain-Kultur“ statt. Hierfür konnten die Echoes of Swing engagiert werden. Mit über 100 Auftritten im Jahr, unter anderem in der neuen Elbphilharmonie in Hamburg, hat sich die Band längst an der Spitze der internationalen klassischen Jazzszene etablieren können.

Echoes of Swing konzertieren seit nunmehr fast 20 Jahren in unveränderter Besetzung – ein in der Jazzgeschichte beinahe beispielloses Teamwork. In jüngster Vergangenheit wurde das Ensemble vom US-Magazin Downbeat ausgezeichnet und erhielt unter anderem in Paris den Prix de L’Académie du Jazz und den Grand Prix du Disque de Jazz sowie hierzulande den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Zwei Bläser, Schlagzeug und Piano – diese einzigartige, kompakte und wendige Formation erlaubt größte harmonische Flexibilität und bietet Freiraum für agiles, feinnerviges Zusammenspiel. Ohne jede museale Nostalgie schöpfen die vier Musiker beherzt aus dem riesigen Fundus des swingenden Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin, dabei immer auf der Suche nach dem Verborgenen, dem Exquisiten. (dz)

Beginn des Konzertes ist um 11 Uhr, Einlass ist ab 10 Uhr. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich.