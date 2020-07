00:32 Uhr

Erste Pläne für die Mensa im Kindergarten

Holzheim: Es soll ein Speiseraum entstehen

Seit mehreren Jahren wird über einen Speiseraum für den Kindergarten in Holzheim diskutiert. Nun setzte sich der Gemeinderat mit den ersten Planungen für den Umbau auseinander. Die Mensa soll im Untergeschoss des Gebäudes errichtet werden, welches auf der westlichen Seite eine Fensterfront hat, teilte Bürgermeister Josef Schmidberger mit. Somit sind die Räumlichkeiten, die eigentlich im Keller liegen, wegen der Hanglage mit Tageslicht durchflutet. Im Zuge dieser Arbeiten sollen dort auch ein Aufenthaltsraum für das Personal und Toiletten gebaut werden. Zudem ist eine Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude vorgesehen. Von Öl soll nun auf Gas umgestiegen werden. Einen Gasanschluss gibt es dafür bereits im Keller.

Die Baukosten werden momentan auf 100000 Euro geschätzt. Für die Arbeiten an der Heizungsanlage inklusive Nebenkosten wurden noch einmal etwa 40000 bis 50000 Euro veranschlagt. Nun prüft die Verwaltung, ob es für die geplanten Umbau- und Modernisierungsarbeiten Fördermittel gibt. Im Herbst wird sich der Gemeinderat voraussichtlich noch einmal mit den Baumaßnahmen und einer möglichen Förderung auseinandersetzen. Die Bauarbeiten für die Mensa sind für das Frühjahr 2021 angedacht, so Schmidberger. Die Arbeiten an der Heizungsanlage könnten möglicherweise früher begonnen werden. (sukl)