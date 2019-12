vor 37 Min.

Erstes Klassik- Open-Air in Wemding

Es spielt das Oettinger Bachorchester

Schon jetzt beginnt der Kartenvorverkauf für einen kulturellen Höhepunkt in Wemding im kommenden Sommer: Am Samstag, 11. Juli, 20 Uhr, wird es in der Fuchsienstadt erstmals ein „Klassik-Open-Air“ geben, und zwar im Lichthof der Leonhart Fuchs-Mittelschule. Das Oettinger Bachorchester unter der Leitung von Günter Simon und dem Solisten Robert Dreksler (Klarinette) gastiert in der Wallfahrtstadt.

Das Ensemble wurde 1995 von Günter Simon gegründet, der seitdem das Ensemble als Konzertmeister oder Dirigent leitet. Es besteht hauptsächlich aus befreundeten professionellen Musikern sowie Musikstudenten der Hochschule für Musik Würzburg. Bemerkenswerte Aufführungen zusammen mit verschiedenen Chören waren unter anderem die großen Passionen und das Weihnachtsoratorium Johann Sebastian Bachs sowie Haydns Schöpfung oder die Oratorien Mendelssohn Bartholdys. Die Rieser Kulturtage laden seit vielen Jahren das Oettinger Bachorchester zu einem Konzert ein. Bei den Oettinger Residenzkonzerten etablierte das Orchester die Open-Air-Konzerte.

Dirigent Günter Simon studierte zunächst Schulmusik und absolvierte anschließend das Konzertdiplom im Fach Violine an der Hochschule für Musik in Würzburg. Seit 2001 arbeitet er als Musik-Fachbereichsleiter am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen. Für die herausragende Ensemblearbeit vor allem mit Streicherklassen wurde das Gymnasium mit dem Europäischen Schulmusikpreis 2013 und dem 8. Donau-Rieser Heimatpreis 2014 ausgezeichnet.

Robert Dreksler erhielt seinen ersten Klarinettenunterricht im Alter von 13 Jahren in Weimar. Ab 2001 studierte er Klarinette an der Musikhochschule Würzburg, Meisterklassendiplom 2009. Seit 2002 pflegt er eine rege Konzerttätigkeit mit verschiedenen Kammermusikensembles. Seit 2001 nimmt er außerdem zahlreiche Aushilfstätigkeiten im Konzert- und Opernbereich, zum Beispiel bei den Nürnberger Symphonikern, am Mainfrankentheater Würzburg, der Städtischen Philharmonie Gießen, den Göttinger Symphonikern und beim Hessischen Rundfunk wahr und spielte bei Rundfunkaufnahmen beim Bayerischen Rundfunk, Radio Opera, Deutschland-Radio und dem Hessischen Rundfunk.

Karten sind ab sofort zum Preis von 15 Euro in den Tourist-Informationen in Wemding, Monheim, Harburg, Rain und Donauwörth erhältlich. Schwerbehinderte mit Ausweis haben freien Eintritt (Begleitperson bei Merkzeichen B frei), benötigen jedoch Eintrittskarten.

