vor 60 Min.

Erstmals die Ehrenraute in Bronze

Rainer Christsoziale würdigen Ehrenamtliche

Erstmals in der 70-jährigen Geschichte des Ortsverbandes der CSU Rain wurde die bronzene Ehrenraute überreicht: Wolfgang Geppert und Milan Alesik wurden mit dieser besonderen Auszeichnung von der Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner, geehrt.

Die Staatssekretärin sagte der Ortsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidatin Claudia Marb sofort zu, als sie davon erfuhr. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler und Bezirksrat Peter Schiele waren ebenso Gäste dieser ehrenvollen Würdigung. Ausgezeichnet wurden die beiden für ihr besonderes Engagement und ihre jahrelangen Verdienste in der Christlich-Sozialen Union. Wolfgang Geppert war 30 Jahre lang Mitglied im Rainer Stadtrat und ist nach wie vor aktiv, wenn es darum geht, Arbeiten in der CSU zu übernehmen. Milan Alesik war jahrzehntelang der Pressewart des Ortsverbandes und unterstützt immer noch den aktuellen Schriftführer. Auch er drücke sich nicht vor Aufgaben und stehe dem Ortsverband stets hilfsbereit und unterstützend zur Seite.

Staatssekretärin Trautner ging in ihrer Festrede auf das vielfältige ehrenamtliche Engagement in Bayern ein. Rund 5,2 Millionen Bayern über 14 Jahren engagierten sich ehrenamtlich, darauf sei sie sehr stolz. Die Ehrenamtlichen seien ein wertvoller Schatz, auf den wir besonders aufpassen müssten. Sie zitierte den Soziologen Ulrich Beck: „Das ehrenamtliche Engagement ist die Seele der Demokratie.“ Ehrenamtliche Bürger stärkten das Fundament, auf dem unser demokratisch verfasstes Gemeinwesen in Freiheit aufbauen kann. (dz)

