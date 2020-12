13:00 Uhr

Erzieherin klaut Spielfiguren: Leute wollen Schaden ersetzen

Plus Eine Erzieherin hat in Donauwörth 80-mal gestohlen. Die Reaktionen aus der Bevölkerung sind ungewöhnlich.

Von Wolfgang Widemann

Dass eine Erzieherin für die Kinder der Tagesstätte, in der sie arbeitet, Spielzeug durch Ladendiebstähle beschafft, ist sicher nicht alltäglich. So aber geschehen in Donauwörth. Der Fall sorgte in der vergangenen Woche nicht nur in der Region für Aufsehen. Die Meldung verbreitete sich bundesweit in den Medien – und löste Reaktionen aus, die es in dieser Form und Häufigkeit wohl selten gibt: Firmen und Privatleute haben sich unter anderem bei der Polizei gemeldet und bieten zum Beispiel an, die gestohlenen und von der Polizei beschlagnahmten Figuren zurückkaufen zu wollen – oder sogar die Geldstrafe zu übernehmen, die der Diebin droht.

80 Figuren in der Donauwörther Donaumeile gestohlen

Die 31-Jährige wurde – wie berichtet – am vorigen Mittwoch in einem Drogeriemarkt in der „Donaumeile“ erwischt, wie sie eine sogenannte Hörbuch- und Spielfigur („Tonie“), die bei Kindern derzeit hoch im Kurs steht, aus der Verpackung nahm und einsteckte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass auf diese Weise in den vergangenen Wochen in dem Geschäft vielfach solches Spielzeug abhandenkam. Die Beamten konnten anhand von Videoaufzeichnungen der Frau nachweisen, dass sie insgesamt 80 Figuren hatte mitgehen lassen. Gesamtwert: rund 1260 Euro.

Die Erzieherin legte ein Geständnis ab – und erklärte, sie habe die Figuren nicht für sich, sondern für ihre Schützlinge im Kindergarten gestohlen – und diesen auch zum Spielen überlassen. Die Konsequenz: eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Freiwillige Spender melden sich: Sie wollen den Schaden bezahlen

Was dann folgte, lässt die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth staunen. Es meldeten sich bis zum Montag sechs Privatpersonen und eine Firma schriftlich. Den Inhalt der Nachrichten beschreibt Pressesprecher Stephan Roßmanith so: „Sie wollen den kompletten Schaden ersetzen, damit die Kinder die Figuren wiederbekommen.“ Eine Frau biete sogar an, sie würde die Geldstrafe zahlen, die der Erzieherin droht – „egal wie hoch diese ausfällt“. Die Reaktionen kommen nicht nur aus der Region. So wendeten sich ein Geschäftsmann aus Hamburg und ein Mann aus Nürnberg an ein Nachrichtenmagazin, das im hohen Norden angesiedelt ist und ebenfalls über den Fall berichtet hat. Der Unternehmer aus der Hansestadt wäre bereit, „die Rechnung sofort zu bezahlen, damit die Kinder eine Freude zu Weihnachten haben“. Er würde auch gerne der Erzieherin helfen. Der Magazinleser aus Nürnberg teilt mit, er würde gerne zusammen mit Freunden und Familie Geld spenden, um einen Rückkauf der „Tonies“ zu ermöglichen. Roßmanith dazu: Man werde die Angebote an die betroffene Kindertagesstätte weiterleiten.

Der Hauptkommissar schildert, dass sich hilfsbereite Bürger normalerweise ab und zu nach Unglücken – beispielsweise Bränden – meldeten mit der Absicht, die Opfer mit einer Spende zu unterstützen. Bei einer Straftat sei dies extrem selten. Roßmanith sieht in dem Verhalten eine gewisse „Gratwanderung“.

Polizei: "Man kann niemanden freikaufen"

Persönlich könne er die Hilfsbereitschaft verstehen, juristisch habe diese aber keine Relevanz: „Die Anzeige wird ganz normal weiterbearbeitet.“ Man könne nach dem geltenden Rechtssystem Dritte nicht „freikaufen“. Was in der Strafsache letztendlich herauskomme, entscheide die Staatsanwaltschaft.

Die Täterin selbst habe übrigens inzwischen erklärt, sie wolle die 80 Figuren selber bezahlen, damit die Kinder sie behalten könnten. Zum Motiv der 31-Jährigen sagt Roßmanith: Die Frau habe den Mädchen und Jungen „was Gutes tun wollen

