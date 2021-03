10:25 Uhr

Erzieherin klaute noch mehr Spielzeug für die Kindergartenkinder

Die 32-Jährige, die im Dezember in Donauwörth auf frischer Tat erwischt wurde, hat insgesamt 170 „Tonie“-Figuren gestohlen. Der Schaden beträgt rund 2500 Euro.

Mitte Dezember hat dieser Fall für Schlagzeilen gesorgt: Eine Erzieherin hatte massenweise hochwertige Hörbuchfiguren (sogenannte „Tonies“) gestohlen und an ihrer Arbeitsstelle in einem Kindergarten deponiert. Hier hatte sie den Kindern das Diebesgut zum Spielen gegeben. Nun wurde bekannt, dass der Schaden noch deutlich höher ist.

Die 32-Jährige war damals in einem Donauwörther Drogeriemarkt auf frischer Tat ertappt worden. Nachdem aber nur etwa die Hälfte der sichergestellten Figuren der Diebstahlserie zugeordnet werden konnte, wurden weitere polizeiliche Ermittlungen im Umfeld der Frau angestrebt.

Unter anderem in Donauwörth, Nördlingen und Bopfingen aktiv

Hierbei kam nun – unter anderem aufgrund größerer Fehlbestände bei Geschäften – auf, dass sich die Gesamtzahl der entwendeten Figuren auf etwa 170 beläuft.

Auch in mehreren Elektronikmärkten im Landkreis sowie Drogeriemärkten in Nördlingen und in Bopfingen schlug die 32-Jährige den Beamten zufolge zu. 22 weitere entwendete Figuren räumte die Frau auf Vorhalt in einer Vernehmung bei der Polizei Donauwörth ein. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 2500 Euro belaufen.

