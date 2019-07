vor 34 Min.

Es gibt Zeugnisse und den verdienten Applaus

Die Mädchenrealschule St. Ursula verabschiedet 73 Absolventinnen, 24 mit einer Eins vor dem Komma

„Schule ist ein Exil, in dem Erwachsene das Kind so lang halten, bis es in der Erwachsenenwelt leben kann, ohne zu stören.“ Dieses Zitat der Reformpädagogin Maria Montessori nahm Schulleiter Peter Müller zum Anlass, um in seiner Rede die Absolventinnen der Mädchenrealschule St. Ursula in Donauwörth dazu aufzufordern, sich nicht dem Zeitgeist der Gleichgültigkeit und der Interesselosigkeit anzupassen, sondern mit Rückgrat durchs Leben zu gehen und – auch wenn es Kraft kostet – Zivilcourage zu zeigen und gegen den Strom zu schwimmen.

Bereits am Morgen hatten sich die Schülerinnen der Abschlussklassen mit ihren Familien sowie ihren Lehrern in der Stadtpfarrkirche versammelt, um mit Pfarrer Michael Müller einen Gottesdienst zum Thema „Vom Sprössling zum Baum“ zu feiern.

Nach dem Gottesdienst fand in der Staufer-Sporthalle die Abschlussfeier statt. Musikalisch gestaltet wurde der Festakt von Musiklehrer Hans Kraus und Schulleiter Peter Müller. Die Absolventinnen Antonia Kopp und Anna Schmid (beide 10c) sowie Nadine Schober und Jennifer Müller (beide 10a) umrahmte mit Querflötenstücken unterschiedlicher Stilrichtungen einfühlsam die Feierstunde.

Konrektor Thomas Schuster betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass die Absolventinnen, deren Lebensweg nun in unterschiedliche Richtungen weiterführen wird, nicht nur durch den Unterricht geprägt worden sind, sondern auch gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen und somit ein Stück Lebensweg miteinander geteilt haben.

In seinen Worten an die Absolventinnen führte Schulleiter Peter Müller diesen Gedanken weiter, indem er Hindernisse ansprach, die uns den Weg erschweren können: gleichgültige Menschen, Mobbing, Führungskräfte mit schlechtem Führungsstil, Betrug und im Großen die Auswüchse der Globalisierung und unmoralische Spitzengehälter bei zunehmender Kinderarmut. Mit dem dringenden Appell „Stört und macht euch und anderen klar, dass nicht alles, was geht, auch geht“, wandte sich Schulleiter Müller an die Absolventinnen und rief dazu auf, sich für die Umwelt einzusetzen, sich zu engagieren und vor allem untereinander menschliche Umgangsformen zu pflegen.

Anschließend ließ Schülersprecherin Theresa Gnugesser stellvertretend für alle Absolventinnen ihre eigene Zeit an der Mädchenrealschule St. Ursula noch einmal aufleben und stellte dabei auf witzige und mitreißende Art die Höhepunkte, wie die Schulfahrt nach Rom, heraus.

Anschließend richtete Cornelia Scheunig, die Zweite Vorsitzende des Elternbeirats, das Wort an die Absolventinnen, indem sie mithilfe von Liedzitaten den Weg einer Schülerin in St. Ursula vor Augen führte. Der scheidenden Elternbeiratsvorsitzenden Monika Zielewski wurden der Dank und die Anerkennung der Schulleitung zuteil.

Die feierliche Verleihung der Abschlusszeugnisse bildete den Höhepunkt der Veranstaltung. Alle 73 Absolventinnen durften aus den Händen ihrer Klassenleiter ihr Zeugnis und den verdienten Applaus entgegennehmen. 24 Schülerinnen freuten sich über eine Eins vor dem Komma. Als Jahrgangsbeste erreichten Laura Säuberlich und Jana Mohr (beide aus der Klasse 10a) jeweils einen Notendurchschnitt von 1,33. Den Mimi Award für soziales Engagement erhielt dieses Jahr die Klasse 10c, die zwei Jahre lang die Patenschaft für die inzwischen 16-jährige Ivhy aus Simbabwe übernommen hatte.

Das gemeinsam gesungene Lied „Nehmt Abschied, Brüder“ beendete die Veranstaltung – und auch die Schulzeit der Absolventinnen, die anschließend bei einem Glas Sekt noch die Gelegenheit bekamen, sich von ihren Lehrern zu verabschieden. (dz)

