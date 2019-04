02.04.2019

„Es gibt immer einen Onkel Hans“

Donauwörther Band „Twice“ plauderte beim Jubiläumsauftritt „100 Jahre Twice (gefühlt)“ aus dem Nähkästchen

Von Daniela Graf

Der Auftaktsong „Sitting, Waiting, Wishing“ von Jack Jones durfte vielleicht als ironisch gemeinte Einleitung des Jubiläumsauftritts der Donauwörther Band Twice im Rahmen des Donauwörther Kulturfrühlings verstanden werden. Was tut man als Hochzeitsband bei einer der vielen Einlagen? Richtig, man sitzt, wartet und wünscht sich, dass es bald vorbei ist. Ein durchaus mutiger und lustiger Abend erwartete das Donauwörther Publikum im Zeughaus Donauwörth. Eigentlich feierten die drei Jungs zehnjähriges Bestehen, „zwar nicht in dieser Konstellation, aber wir haben uns gewichtsmäßig nach oben gearbeitet“, so Benjamin Welz, Bassist der Band. Der erste Lacher, denn Manuel Hechemer (Gitarre und Gesang), Tobi Wiedenmann (Schlagzeug und Gesang) und Benjamin Welz sind wohl „die schwerste Drei-Mann-Band der Welt“. Nicht wie gewohnt, heizten sie dem Publikum mit einigen Cover-Songs (aber bloß keine Schlager!) ein, sondern erzählten von ihren lustigen, herben und teils dramatischen Erlebnissen während der gemeinsamen Auftritte.

Wie läuft so eine Hochzeit eigentlich ab? Nun ja, zunächst gibt es da die Anfragen, die bei Manuel Hechemer vor 10 Uhr morgens auf seiner Mailbox landen oder nach 10 Uhr persönlich angenommen werden. Sein Nachname bietet „Interpretationsspielraum“, wie beispielsweise Herr Bechemer, Herr Stechinger, Herr Hechinger oder – und der Name ist ihm geblieben – Herr Stechhemmer. Außerdem hatte auch der FKK-Club angefragt (nackte Tatsache) und Amazon hätte die Drei gern vor Weihnachten zur Aufmunterung der Belegschaft, im Lager spielen lassen. Auftritte, die die Band ausgeschlagen hat. Aber zurück zur Hochzeit mit der Kategorie „Fragen an die Band“. Wer die Musiker zur Weißglut bringen möchte, schreie ihnen doch bitte, am besten während sie spielen, die gewünschten Lieder direkt ins Ohr, etwa: „Ihr könnt’s doch was von dem Gabalier spielen?“ Auch Vorab-Fragen wie „Wie rechnet ihr die Pausen ab?“ oder „Ihr spielt schon bis Open End?“, gefolgt von „Habt ihr noch einen richtigen Beruf … das kann man tatsächlich studieren?“, tragen auch nicht zur Gemütserhellung der Musiker bei. Dass die Band tendenziell zu laut ist, weil „mir am Tisch ganz schlecht schwätza känna“ ist wohl auch ein breit gefächertes Phänomen.

Zur Hochzeits-Location. Natürlich sieht sich Manu die feierlichen Räumlichkeiten vorab an und erklärt sowohl dem Brautpaar, als auch dem Wirt, wie was geplant ist. „Meistens gibt es den perfekten Platz vor einer Wand mit Steckdosen … aber man spielt dann zwischen Klo- und Balkontür, wo eigentlich nie einer durch muss, an dem Abend aber gleich zig Personen – und gscheit durchziehn tut’s auch.“ Benni hat sich vor vielen Jahren zur Tugend gemacht, die sogenannten „Backstageräume“ zu fotografieren. Während die teils erschreckenden Bildcollagen mithilfe eines Beamers durchlaufen, spielen die Jungs „I Am Flying“ von den Nice Little Penguins.

Nächste Kategorie: „Verhechemern – ein Tag im Leben des Manuel H.“ Ein Synonym: Murphys Gesetz. Was schiefgehen kann, geht schief. Während sich Manu das Haupthaar rasiert, geht der Akku flöten, er sperrt sich aus der Wohnung aus, vergisst den Gitarrenkoffer und hat keinen Sprit im Auto. Er fährt zur falschen Kirche und hat auch noch Silberkoffer mit den Kabeln vergessen … das Positive daran „Es gibt immer einen Depp, der’s richtet.“ Herzhaft wurde auch bei der Geschichte „Klopapiernotfall“ gelacht, als Tobi die Toilette ohne besagtes Klopapier aufsuchen musste und dort trotz SMS an seine Bandkollegen eine dreiviertel Stunde auf Abhilfe warten musste.

Weiter ging es mit Sektempfang und Eröffnungstanz. Hier wurde der fehlende Rhythmus der Anwesenden beklagt. Beim Essen hat es die Band auch schwer. Tobi ist Vegetarier und muss sich immer wieder anhören „ob er wirklich nicht doch ein Wienerle“ essen möchte. Wirklich fertig machen die Musiker die Einlagen und die vorab gestellte Frage: „Könn’ ma später a Einlage mach’n – geht au ganz schnell.“ „Lüge Nummer eins“, grinst Tobi. Die negativen Highlights: Reise nach Jerusalem und die Band soll von unmusikalischen „Künstlern“ abgelöst werden.

Während des Abends steht eine Tombola an, mit den Dingen, die beim Brautverzug übrig blieben und in Tobis Schlagzeugtaschen gelandet sind. Das Publikum beantwortet Fragen und erhält dafür: Fahrradschutzhaube, Ohrstöpsel, Plastikfisch, Tambourin, Mikrofonständer mit zwei Füßen und der Hauptpreis: eine „große Lichtanlage mit Drapper“. Ein bisschen wird auch Tontechniker Martin Schmaus aufs Korn genommen, wobei alle sehr froh um ihn sind. Er hat übrigens auch den Mikrofonständer mit zwei Füßen gewonnen.

Hochzeit bedeutet auch: Je später der Abend, desto betrunkener die Gäste, desto Party harder … dazu präsentieren die drei Jungs Mitschnitte einer aus vollem Halse singenden Hochzeitsgesellschaft. Ist die Feier dann vorbei geht es an den Abbau und die Heimfahrt, wobei die drei immer wieder ihr Banner vergessen und Manu gern am nächsten Tag dort essen geht, „weil es so lecker war“ und nebenbei nach dem vergessenen Banner fragen muss. Ach ja, es gibt übrigens immer einen „Onkel Hans“, der die Party grundlegend auseinandernimmt.

Abschließend klatscht und singt das Publikum zu „What’s Up“ von den 4 Non Blondes in einer schnellen Version. Es gibt Zugaben. Heimlich stellt Tontechniker Martin Schmaus den Mikrofonständer zurück. Man darf davon ausgehen, dass dieser wieder in Tobis Schlagzeugtasche landet.

Themen Folgen