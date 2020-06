vor 33 Min.

Es gibt wieder Stadtführungen in Donauwörth

Ab dem 1. Juli 2020 werden wieder offene Stadtführungen in Donauwörth angeboten.

Die Städtische Tourist-Information Donauwörth teilt mit, dass ab 1. Juli wieder offene Stadtführungen angeboten werden. Was seit vielen Jahren in der Saison zum täglichen Bürger- und Gäste-Angebot in der Großen Kreisstadt zählt, wird heuer unter den Gesundheitsauflagen der Bayerischen Staatsregierung zwei- bis dreimal pro Woche angeboten.

Besonderheit in Coronazeiten ist laut Stadt, dass das historische Stadtführungs-Angebot in diesem Sommer mit Sonderführungen gespickt ist, um auch die „Daheimurlauber“ zu animieren, mehrfach beziehungsweise bei verschiedenen Themen teilzunehmen.

Bild: Bissinger

So gibt es die beliebte Rätselführung „Ja, wer glaubt denn so was?“ genauso wie die Brunnen- und Skulpturen-Führung „Bronze, Stein und Wasser erzählen“ oder die explizite Donau-Führung „Die Donau lebt“. Wer sich auf die Spuren von Freigeistern, Reformern und Querdenkern in Donauwörth begeben möchte, schließt sich der Führung „Gegen den Strom“ an. Mysteriöses und Unbekanntes gibt es bei der Führung „Geheimnisvolles Donauwörth“ zu hören. Für Familien findet jeden Sonntag und am Feiertag Mariä Himmelfahrt der Stadt-Spaziergang „Donauwörther Geschichte & G’schichten“ statt, bei dem mit launigen Erzählungen und „Histörchen“ familiengerecht durch die alte Freie Reichsstadt geführt wird. Alle Stadt- und Sonderführungen starten in der Rathausgasse vor der Städtischen Tourist-Information Donauwörth. Die Führungen sind unter Beachtung der vorgeschriebenen Hygiene-Richtlinien auf 15 Personen beschränkt. (dz)