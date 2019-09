15:20 Uhr

Es kracht an der Kreuzung: 17.000 Euro Sachschaden

Eine 52-jährige Autofahrerin missachtet die Vorfahrt eines anderen Pkw. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

Wie die Polizei mitteilt, hat es am Montag kurz vor 10 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Anton-Jaumann-Straße - Mertinger Straße in Bäumenheim gekracht. Es war bereits der dritte Unfall in kurzer Zeit.

Eine 52-jährige Autofahrerin wollte die Mertinger Straße in südlicher Richtung in die Anton-Jaumann-Straße überqueren und missachtete die Vorfahrt eines von rechts auf der Vorfahrtsstraße kommenden Autofahrers. Beide Fahrzeuge stießen heftig zusammen, der Sachschaden wird auf rund 17000 Euro geschätzt.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden.

