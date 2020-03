19:06 Uhr

Etliche neue Gesichter im Rainer Stadtrat

Die CSU Rain behält fünf Sitze und hat nun wieder die Mehrheit, da die WVRST einen verliert. FW und PWG legen um je einen Sitz zu. Wie sich das Gremium im Einzelnen zusammensetzt.

Von Barbara Würmseher

Die CSU im Rainer Stadtrat hat sich den verlorenen ersten Platz zurückerkämpft. Mit 24,3 Prozent der Wählerstimmen ist sie die stärkste der dort vertretenen Gruppierungen. An der Anzahl der Sitze hat sich allerdings nichts geändert: Die Christsozialen nehmen nach wie vor fünf Plätze ein.

Dabei ist Claudia Marb mit 4578 Stimmen mit Abstand die absolute Spitzenreiterin – auch im Vergleich aller parteiübergreifenden Stadtratsergebnisse. Mit Anton Reiter (1199 Stimmen) gibt es ein neues Gesicht und mit Manuel Paula (1272) wurde der bisherige Gempfinger Ortssprecher zum Stadtrat gewählt. Sollte Claudia Marb in der Stichwahl Bürgermeisterin werden, rückt außerdem Martin Roger (994) nach. Leo Meier und Franz Hertl waren nicht mehr angetreten.

WVRST ist zweitstärkste Partei

Zweitstärkste Partei ist die WVRST mit 18,92 Prozent. Sie verliert einen Sitz und kommt nun nur mehr auf vier. Ruth Thrä-Mayr, Paul Strobl und Hans-Peter Helmer waren nicht mehr angetreten, dafür sind jetzt der bisherige Oberpeichinger Ortssprecher Johannes Schachaneder (1295) sowie Paul Strobls Sohn Martin Strobl (1138) mit dabei.

Die SPD konnte ihre drei Sitze trotz des freiwilligen Ausscheidens der altgedienten Genossen Reinhard Prummer und Peter Senzel halten. Daniel König ist neu dabei. Er hat die meisten Wählerstimmen für die Sozialdemokraten errungen, nämlich 3911. Erstmals ist im Rainer Stadtrat nun ein Ehepaar vertreten, denn seine Frau Marion Segnitzer-König (1315) hat es erneut geschafft. Und wie schon in der WVRST gibt es auch in der SPD eine Art „Erbfolge“. Bei den „Roten“ wird Christian Martin (1354), Sohn des noch amtierenden Bürgermeisters Gerhard Martin, künftig neu dem Stadtrat angehören.

Freie Wähler erhalten zweiten Sitz im Stadtrat Rain

Bislang war Florian Riehl (2364) Einzelkämpfer der FW im Stadtrat. Er ist ein weiteres Mal in diesem Gremium vertreten, hat aber nun neu Stefan Degmayr (1156) an seiner Seite: Die FW haben einen Sitz dazugewonnen.

Praktisch unverändert sieht die Situation bei den JBU aus: Mit Hans Hafner (2745), Simon Briglmeir (2011) und Wolfgang Janson (1322) sind die „Drei Musketiere“ der vergangenen Wahlperiode auch künftig wieder vertreten.

Anders hingegen steht es bei der PWG. Dass es Karl Rehm (3935) wieder in den Stadtrat schaffen würde, hat wohl niemanden überrascht. Auch auf einen zweiten Sitz hatten die Parteilosen – nach dem Ausscheiden Erhard Sandmeirs – wieder gehofft. Es ist ihnen nicht nur gelungen, diesen zu ergattern – Peter Schmid mit 1307 Stimmen –, sondern sie haben sogar noch einen dritten Stadtrat hinzugewonnen: Egbert Wenninger wurde mit 854 Stimmen gewählt. Und dann gibt es noch einen „Joker“ in der Hinterhand: Sollte Karl Rehm in der Stichwahl Bürgermeister werden, rückt Joachim Düsing (766) für die PWG nach.

Diese Kandidaten wurden in den Stadtrat gewählt:

CSU: Claudia Marb, Manuela Hackenberg, Manuel Paula, Anton Reiter, Caroline Mayinger–Ludwig. Nachrücker ist Martin Roger für den Fall, dass Claudia Marb zur Bürgermeisterin gewählt wird.

WVRST: Josef Gawlik, Konrad Spies, Johannes Schachaneder, Martin Strobl.

JBU: Hans Hafner, Simon Briglmeir, Wolfgang Janson.

PWG: Karl Rehm, Peter Schmid, Egbert Wenninger. Nachrücker ist Joachim Düsing, für den Fall, dass Karl Rehm zum Bürgermeister gewählt wird.

SPD: Daniel König, Christian Martin, Marion Segnitzer-König.

FW: Florian Riehl, Stefan Degmayr.

