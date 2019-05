02.05.2019

Europatag bei der Volkshochschule

Am 5. Mai gibt es in Donauwörth ein vielfältiges Angebot in Form eines Marktes

„Europa“ wird oft mit „Europäischer Union“ gleichgesetzt. Allerdings gibt es mit dem Europarat eine Vereinigung, die schon deutlich länger existiert. Er wird heuer bereits 70 Jahre und von ihm geht der Europatag aus, der jährlich am 5. Mai gefeiert wird. Dem Europarat verdanken wir unter anderem die Bildung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Der Europarat umfasst derzeit 47 Länder. Allerdings steckt er in einer Krise: In der Regel beschränken sich nämlich der Europarat und die mit ihm verbundenen Institutionen darauf, Ermahnungen auszusprechen, wenn eine Aktivität ihrer Mitglieder als Verfehlung eingeschätzt wird. So bemängelte er etwa die Möglichkeit der Geheimdienste Deutschlands zur unkontrollierten massenhaften Ausspionierung seiner Bürger sowie die vom französischen Präsidenten Macron beauftragten gewaltvollen Polizeieinsätze gegen Gelbwesten-Protestanten. Im Gegensatz zur EU kritisierte der Europarat es auch, als die ukrainische Putsch-Regierung die Rechte für die russischsprachige Minderheit einzuschränken ankündigte. Neu war allerdings nach der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation, dass Russland das Stimmrecht im Europarat entzogen wurde – entgegen der eigenen Prinzipien, wie im Konfliktfall vorzugehen sei. Durch den Entzug der Rechte stellte natürlich der finanziell bislang größte Beiträger Russland seine Zahlungen ein. Seitdem steckt der Europarat in einer Krise.

Mit einer Veranstaltung am Sonntag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr wird in der Volkshochschule Donauwörth auf Errungenschaften sowie auf die derzeitige Krise des Friedensprojekts „Europarat“ aufmerksam gemacht. So ist etwa aus dem Europarat der Verein Europa-Union hervorgegangen. Die Europa-Union Donauwörth, unter Leitung von Karl Eigen, wird daher ihre Arbeit präsentieren. Der Verein European Association of the Via Romea Germanica, vertreten durch Ulrike Steger, wird die Europarat-Idee der Kulturrouten vorstellen, von denen immerhin zwei direkt durch Donauwörth gehen. Schüler eines Vhs-Deutsch-Kurses werden ihre Blicke auf Deutschland und Europa mittels eines kurzen Videos sowie Plakaten vorstellen und zu Gesprächen bereitstehen.

Koordiniert wird das Ganze von Professor Joachim Grzega, Leiter des Vhs-Bereichs InES (Innovative Europäische Sprachlehre). Er hat zum Europarat noch weiteres Material, aktuelle Buchhinweise sowie ein neues Europa-Quiz erstellt, das durch die verschiedenen Teile des Vhs-Gebäudes führt.

Wenngleich der Europarat im Zentrum der Veranstaltung steht, wird mit Blick auf die anstehenden Europa-Wahlen jedoch auch der Wahl-O-Mat vorgestellt, mit dem man prüfen kann, wie sehr die einzelnen Parteien den eigenen politischen Wünschen entsprechen. Grzega wird die Veranstaltung um 14 Uhr eröffnen – da die Veranstaltung in Form eines Marktes gestaltet ist, kann man auch später bis längstens 17 Uhr vorbeischauen. (dz)

an der Veranstaltung ist frei. Zur besseren Koordination wird allerdings um Anmeldung unter vhs-don.de (Kurs Nr. 1210) oder Telefon 0906/8070 gebeten.

