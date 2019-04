18:33 Uhr

Europawahl: Die Wahlscheine sind unterwegs

Die Deutsche Post liefert in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl am 26. Mai an die Wahlberechtigten aus.

Die Post versendet nun in der Region die ersten Unterlagen für den 26. Mai. Anteil der Briefwähler steigt. Bis wann der Brief dem Wahlamt vorliegen muss.

Die Deutsche Post liefert in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl am 26. Mai an die Wahlberechtigten in und rund um Donauwörth aus. 10,2 Millionen Wahlberechtigte in Bayern erhalten die Benachrichtigungen zur Wahl zum 9. Europäischen Parlament.

In den Briefzentren der Post werden Einlieferung, Sortierung und Zustellung aller Wahlbenachrichtigungen seit einiger Zeit vorbereitet. Sind die Namen auf Briefkästen und Klingel beim Empfänger dann noch gut erkennbar und richtig gekennzeichnet, können die Postboten die wichtige Post zuverlässig und schnell zustellen.

Die Post genau ansehen

Die Deutsche Post weist die Empfänger darauf hin, die tägliche Post aufmerksam durchzusehen. Denn oftmals liegen die Wahlbenachrichtigungen zwischen Werbepost oder werden damit verwechselt.

Der Anteil der Briefwähler steigt indessen, bei der letzten Europawahl 2014 lag der Anteil bereits bei 25,3 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 haben 28,6 Prozent den Service genutzt. Zum Vergleich: In den 1960er-Jahren lag der Anteil der Briefwähler laut Angaben der Post nur bei etwa 7 Prozent.

Briefwahlunterlagen können beispielsweise durch Ankreuzen auf der Wahlbenachrichtigung bei der Gemeinde des Hauptwohnortes angefordert werden.

Wie die Briefwahl funktioniert

Die Briefwahlunterlagen bestehen aus dem Wahlschein, einem amtlichen Stimmzettel des jeweiligen Wahlkreises, einem amtlichen Stimmzettelumschlag, einem amtlichen – roten – Wahlbriefumschlag und einem ausführlichen Merkblatt für die Briefwahl. Den roten Wahlbrief abschließend in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen, fertig ist die Briefwahl.

Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr dem Wahlamt vorliegen, da dann die Wahl endet und mit der Auszählung der Stimmen begonnen wird. Er sollte daher bereits einige Tage vor dem Wahltag abgeschickt werden. Der Wahlbrief muss bei Übersendung per Post innerhalb Deutschlands nicht frankiert werden.

