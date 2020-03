19.03.2020

Evangelische Gottesdienste fallen auch aus

„Auch wenn wir zu Hause beten, sind wir im Gebet vereint“

Wegen der angeordneten Maßnahmen zur Verlangsamung der Corona-Ausbreitung werden in den evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat Donauwörth wie landesweit bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert. Davon sind auch Trauungen und Taufgottesdienste betroffen, wie Dekan Johannes Heidecker mitteilt. Trauerfeiern anlässlich von Beerdigungen dürfen nach Anordnung des Landratsamtes nur mehr im Freien und im engsten Familienkreis gehalten werden. In welcher Weise die Karwoche und das Osterfest gefeiert werden können, werde rechtzeitig bekannt gegeben.

„Sehr herzlich laden die evangelischen Gemeinden zum Gebet ein – auch wenn wir zu Hause beten, sind wir im Gebet vereint“, so Heidecker. Das tägliche Läuten der Glocken (in Donauwörth um 8, 12 und 19 Uhr) ist eine Einladung zu solchem Gebet. Heidecker weiter: „Unsere Kirchen sind tagsüber geöffnet, in Donauwörth bis zum Abendgebetläuten. Sie laden ein zum stillen Gebet, zum Entzünden einer Kerze, zum Verweilen.“

Gottesdienste würden im Fernsehen, im Radio und im Internet gesendet und können so mitgefeiert werden. In den Gesangbüchern seien außerdem Vorschläge für kleine Gottesdienstformen, auch im Familienkreis, zu finden. Zudem stünden die Pfarrer der jeweiligen Kirchengemeinden zur Seite. Sie sind per Telefon oder E-Mail erreichbar und nach Vereinbarung auch zu einem persönlichen Gespräch bereit.

Auch in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Donauwörth werden die Gottesdienste sowie andere Veranstaltungen im März ausfallen. (pm)

