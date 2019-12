vor 20 Min.

Ex-Freundin legt Brand auf Balkon

21-Jährige hält ihre Racheaktion in Donauwörth auf einem Video fest. Jetzt ermittelt die Kripo.

Die Polizei hat die Gründe für einen Brand in einem Wohnblock in Donauwörth am Freitagnachmittag geklärt. Hinter dem Feuer steckt die Racheaktion einer Frau, die offenbar die Trennung von ihrem Freund nicht verkraften konnte.

Wie berichtet, bemerkten Anwohner gegen 13.15 Uhr starken Rauch auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses in der Georg-Regel-Straße. Kurz zuvor nahmen die Zeugen ein Rumpeln in der Wohnung wahr. Polizisten, die als erste am Einsatzort waren, öffneten deshalb gewaltsam die Wohnungstür, fanden aber niemanden vor. Die Donauwörther Feuerwehr konnte den Brand auf dem Balkon mit etwas Wasser rasch löschen.

Bilder und Geschenke angezündet

Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf – und fand Erstaunliches heraus. Demnach hatte sich die 21-Jährige in die Wohnung ihres „Ex“ begeben. Da die beiden während ihrer Beziehung gemeinsam dort lebten, hatte die Frau noch einen Schlüssel. In den Räumen suchte sie alle Gegenstände zusammen, die im Zusammenhang mit der Beziehung zu dem Wohnungsinhaber standen. Es handelte sich unter anderem um gemeinsame Bilder, Geschenke und andere persönliche Gegenstände. All dies legte die 21-Jährige auf den Balkon und zündete das Material an. Anschließend verließ sie die Wohnung.

Den Ex-Freund auch beleidigt und bedroht

Was der Polizei die Ermittlungen erheblich erleichterte: Sämtliche Handlungen hielt die junge Frau unter fortlaufenden Drohungen und Beleidigungen gegen ihren Ex-Partner auf einem Handyvideo fest. Das verschickte sie auch an den Betroffenen.

Weil der Brand durch den aufmerksamen Anwohner schnell entdeckt wurde, konnte laut Polizei Schlimmerers verhindert werden. Die Außenwand und die Fliesen am Balkon verrußten. Die Gegenstände, welche die Frau zusammengetragen hatte, wurden durch das Feuer zerstört. Die Höhe des Schadens steht nach Informationen der Polizeiinspektion Donauwörth noch nicht fest.

Die Dienststelle hat den Fall mittlerweile an die Kripo Dillingen übergeben. Die ermittelt aktuell wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und wegen Bedrohung. (wwi/dz)

