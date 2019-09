vor 25 Min.

Exkursionen zu Steinbrüchen

Erlebnis-Geotope stehen im Mittelpunkt

Im September können anlässlich des bundesweiten „Tag des Geotops“ in Bayern viele Veranstaltungen besucht werden. Auch der Geopark Ries beteiligt sich. Den Auftakt macht am morgigen Sonntag, 8. September, Geoparkführerin Kathrin Schön (Diplom-Geographin). Auf dieser Exkursion wandern die Teilnehmer mit Panoramablick über Magerrasen mit seltenen Pflanzen- und Tierarten, durch den Kunstwald sowie an einer uralten Gerichtslinde vorbei. Außerdem besuchen sie zwei Steinbrüche. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz Almarinstraße in Mönchsdeggingen.

Am Sonntag, 15. September, bietet Geoparkführer Kurt Kroepelin (Diplom-Geologe) eine Exkursion per Auto an. Im Kesseltal sind mehrere ergiebige Steinbrüche des Suevits bekannt. Es wurde bereits in historischer Zeit Suevit gebrochen. Anfang des 20. Jahrhunderts bestand hier eine ausgedehnte Werksteinindustrie der Familie Vetter. Der Suevit wurde nach Nördlingen und Donauwörth transportiert. Im Zuge der Exkursion wird ein Überblick zu den zahlreichen Brüchen gegeben. Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird empfohlen. Treffpunkt ist um 14 Uhr der alte Sportplatz bei St. Anna in der Eglinger Straße.

Eine Woche später, am Sonntag, 22. September, bietet Geopark-Führerin Carolin Schober-Mittring eine Führung zu den Geotopen Klosterberg bei Maihingen an. Vom Kellerplatz des Klosters Maihingen aus geht die Führung durchs Mauchtal. Geologische Botschaften aus der Tiefe und ein fossiles Algenriff des ehemaligen Ries-Sees erzählen von der Entstehung des Rieskraters. Auf der 2,6 Kilometer langen Wanderung berichtet die alte Klostermühle von vergangenen Zeiten, säumen heilkräftige Pflanzen den Weg und zeugt ein Steinkreuz von einem tragischen Unglück, bevor der Klosterberg den „Aufstieg“ mit Ruhebänken und einem Ausblick über den Kraterrand belohnt. Treffpunkt für die Führung ist um 10 Uhr am Kellerplatz beim Kloster Maihingen (durch den Torbogen bei der Klosterkirche).

Für alle Führungen gilt: Der Preis für Erwachsene beträgt 5 Euro, für Schüler und Studenten 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei. (pm)

