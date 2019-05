vor 40 Min.

Experiment gelungen – Bläserklasse top

Die Anton-Jaumann-Realschule Wemding wagte sich mit ihren Nachwuchsmusikanten an ein besonderes Projekt

Seit dem Schuljahr 2004/05 gibt es an der Anton-Jaumann-Realschule die „Bläserklasse“. Diese spezielle Musikerklasse hat dieselben Fächer und Unterrichtsinhalte wie andere Klassen der Realschule – mit einer Ausnahme: Im Musikunterricht stehen das Erlernen eines Instruments und gemeinsames Musizieren im Vordergrund. Zu den Instrumenten zählen Holz- und Blechblasinstrumente, wie etwa Trompete, Posaune, Tuba, Querflöte, Klarinette oder Saxofon, sowie Schlaginstrumente.

Jetzt gab es nun für die Bläserklassen-Schüler ein besonderes Projekt: Unter Organisation von Sabine Gehring, Susanne Minder und Wolfgang Stolz spielte der Nachwuchs mit über 40 Mitgliedern aus den Musikvereinen Harburg, Mönchsdeggingen, Fünfstetten, Deiningen, Huisheim, Wemding, Monheim und Oettingen.

Dazu übten die Musikanten mit den 45 Schülern insgesamt sechs Stücke ein, die dann am Abend im Rahmen eines Konzerts dem Publikum dargeboten wurden. Das Projekt war ambitioniert: Innerhalb von drei Stunden mussten die Stücke sitzen. Doch der Applaus in der voll besetzten Aula bestätigte den Erfolg.

Nicht nur mit den Profis mitzuhalten, war eine neue Herausforderung: Zusätzlich mussten die Schüler die Musikstücke auch noch mit unterschiedlichen, neuen Dirigenten proben. Den Taktstock führten neben Sabine Gehring (Realschule Wemding), Franz Fischer (Stadtkapelle Harburg), Julia Mangold (Jugendkapelle Deiningen), Peter Million (Stadtkapelle Wemding) und Thomas Oppel (Musikverein Mönchsdeggingen). Die einzelnen Musikkapellen nutzten während des Konzerts freilich auch die Gelegenheit, dem Nachwuchs den eigenen Musikverein vorzustellen und für die kapelleneigene, instrumentale Ausbildung zu werben.

Unterstützt wurde das Musikprojekt von der Sparkasse Donauwörth. So durften sich die Musikschüler am Ende eines langen Probentages neben einem herzlichen Applaus auch über eine Spende von 250 Euro für die Anschaffung neuer Notenständer freuen. Der Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Wemding, Christian Weiland, überreichte die Spende an die Konrektorin Alexandra Waschner-Probst und wünschte sowohl den erwachsenen Musikanten als auch den Nachwuchsmusikanten weiterhin viel Freude an der Musik. (dz)

