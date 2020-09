vor 21 Min.

FDP-Kandidat will weg von Verboten

Liberale im Wahlkreis nominieren Marcus Schürdt aus Donauwörth für 2021

FDP-Mitglieder aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen haben bei einer Versammlung Marcus Schürdt zum Spitzenkandidaten der Partei im Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2021 gewählt. Schürdt fungiert im Kreisverband Donau-Ries als Schatzmeister.

Schürdt ist 44 Jahre alt und hat einen 18-jährigen Sohn. Er lebt mit diesem und seiner Lebenspartnerin in Donauwörth. Von Beruf ist er Logistiker und wird in naher Zukunft die Prüfung zum Industriemeister Logistik ablegen. Der Kandidat ist ehrenamtlich für das Team Bayern des Roten Kreuzes tätig.

Marcus Schürdt ist einer Pressemitteilung zufolge organisatorisch und programmatisch in den Landesfachausschuss Verkehr, Landesentwicklung und Wohnen und in den Landesfachausschuss für Umwelt der FDP Bayern eingebunden. Der Donauwörther: „Das sind für mich wichtige und untrennbare Bereiche, die nur gemeinsam nachhaltige Lösungen und Entscheidungen für unseren ländlichen und städtischen Raum ermöglichen.“

Das Ziel einer modernen Gesellschaft sollte laut Schürdt sein: weg von Verboten und hin zu technologischer Entwicklung, nachhaltigen Innovationen und wieder einem gesunden Maß Selbstverantwortung.

Marcus Schürdt möchte nach eigenen Angaben auch als Politiker bodenständig bleiben. Besonders deshalb sei es ihm wichtig, immer ein offenes Ohr für die Menschen zu haben und bürgernahe Politik zu machen.

Neue Kontaktmöglichkeiten

Hierfür will Schürdt eigens spezielle Kontaktmöglichkeiten einrichten, wie zum Beispiel eine Hotline sowie ein E-Mailkonto. Damit sollen bereits im Vorfeld der Bundestagswahl die Sorgen und Nöte und Anregungen der Bürger aufgenommen werden. Schon bald will Schürdt sich persönlich ein Bild von der Lage in den betreffenden Landkreisen machen. (pm)

