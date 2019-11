vor 19 Min.

FSG Mündling-Sulzdorf will den Meistertitel

Mündlings Spielertrainer Stefan Fischer (vorne in Rot) sagt: „Die Meisterschaft läuft nur über die FSG Mündling-Sulzdorf.“ Die Teams der A-Klasse Nord gehen nun aber erst einmal in die Winterpause.

Plus Die FSG Mündling-Sulzdorf geht als Führender der A-Klasse Nord in die Winterpause und gibt sich selbstbewusst. Der SV Feldheim steckt dagegen im Formtief fest.

Von Helmut Bissinger und Stephanie Anton

In der A-Klasse überwintert die Fußballgemeinschaft Mündling-Sulzdorf an der Tabellenspitze – eine kleine Überraschung. So richtig hatte dieses Team keiner auf die Rechnung. „Bei nur zwei Niederlagen seit Saisonstart haben wir uns das verdient“, freut sich Spielertrainer Stefan Fischer. Die Mannschaft habe konstant ihr Leistungsvermögen abgerufen. Dabei sei dies nicht so einfach gewesen, „denn unsere Personaldecke ist dünn“.

Fischer und Heckel haben großen Anteil am Erfolg Fischer räumt ein, dass es zwischendurch schon mal Trainingsabende gegeben habe, zu dem nur zehn Akteure gekommen waren. Das habe ihn dann immer geärgert, doch am Spieltag sei er wieder versöhnt gewesen, „denn jeder hat mehr als hundert Prozent gegeben“. Fischer selbst hat am Erfolg einen großen Anteil, ist er doch mit 20 Treffern einer der besten Torschützen der Liga. Noch ein anderer hat dazu beigetragen, dass die Mannschaft jetzt ganz oben steht: Georg Heckel. Der Routinier hat 20 Torvorlagen gegeben. Hinzu kommt die zweitbeste Defensive. Die Begeisterung sei groß, auch im Dorf, wie Fischer sagt. Zum Jahresfinale am vergangenen Sonntag habe man das Schlagerspiel gegen den SV Mauren gewonnen. Es hätte, so Fischer, auch Remis ausgehen können. Er selbst hatte sich zur Halbzeit ausgewechselt und Johannes Fritz aufs Feld geschickt, der prompt zwei Tore zum 3:2-Sieg erzielte. Jetzt wolle man die Winterpause genießen und „ohne arrogant sein zu wollen“, sei klar: „Die Meisterschaft läuft nur über die FSG Mündling-Sulzdorf.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Beim SV Feldheim fehlt das Selbstvertrauen Mit dem 0:4 gegen den BC Aichach hat der SV Feldheim am Sonntag nun seine fünfte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. „Wir stecken in einem Formtief“, bestätigt Trainer Tobias Bauer. Natürlich sei man sich beim SVF schon vor Saisonbeginn bewusst gewesen, dass man gegen den Abstieg kämpfen werde. Doch 19 Gegentore in den vergangenen fünf Partien sprechen eine klare Sprache. Dabei lief es für die Feldheimer nicht die ganze Herbstrunde lang schlecht, am zehnten Spieltag der Kreisliga Ost standen sie auf einem beachtlichen siebten Rang, hatten in den vergangenen sechs Partien vier Siege und ein Remis erzielt. Doch dann ging es nur noch bergab und die Mannschaft findet sich nun auf dem elften Platz wieder – einen Rang über Relegationsplatz zwölf. „Aktuell fehlt uns das Selbstvertrauen, selbst einfache Dinge gelingen oft nicht. Wir haben auch viele junge Spieler und wenn dann der Druck dazukommt, wird es schwierig“, klagt Bauer. Dass ein Sieg gegen Tabellenführer Aichach unwahrscheinlich war, sei klar gewesen: „Im Nachhinein betrachtet war Aichach eine Klasse besser.“ Schwerer wiegen allerdings die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten aus Dasing, Firnhaberau und Langenmosen. Vor allem mentales Problem Ein Spiel muss der SVF nun noch bis zur Winterpause bestreiten, Gegner ist dann der SC Mühlried (7.). Bauer stellt klar, „wir wollen versuchen mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause zu gehen“. Es sei nun vor allem eine mentale Sache, wieder zurück auf Kurs zu kommen: „Wir müssen die Niederlagen aus dem Kopf rauskriegen und wieder Fußball spielen!“ In der aktuellen Lage werde das kommende Spiel gegen Mühlried wohl schwer werden. „Die haben eine gute Offensive. Wir haben das Hinspiel hoch verloren (0:4, Anmerkung d. Redaktion), aber wir werden alles raushauen, um den Schalter wieder umzulegen“, gibt sich Bauer kämpferisch. Lesen Sie auch: Spielabbruch in Möttingen: Zweifel an Rassismus-Vorwürfen , Wie der TSV Rain zurück zum Erfolg fand , Der TSV Wolferstadt stürmt nach oben

