vor 22 Min.

Fachschule wirbt um Pflegeschüler

Tag der offenen Tür am 22. Februar

Die Donauwörther Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege lässt sich erneut etwas einfallen, um junge Menschen für eine Pflegeausbildung zu begeistern. Schulleiterin Karola Rigel, die bereits seit Jahren angehendes Pflegepersonal ausbildet, organisiert am 22. Februar einen Tag der offenen Tür.

Landrat Stefan Rößle, Verwaltungsratsvorsitzender der Donau-Ries Kliniken, unterstützt die Initiative Rigels: „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2020 das internationale Jahr der Pflegenden und Hebammen ausgerufen. In unserer Fachschule fühlen wir uns diesem WHO-Aufruf verpflichtet und verstärken unser Engagement bei der Ausbildung von Pflegekräften.“ So heißt es in einer Pressemitteilung.

Schulleiterin Rigel stellt die Vorteile des Berufs heraus: „Der Beruf ist vielseitig durch die Übernahme unterschiedlich anspruchsvoller Aufgabenbereiche in der Pflege und in der medizinischen Assistenz. Zudem ist der Beruf krisensicher, denn gut ausgebildete Pflegende sind in der Gesundheitsbranche sehr begehrt und haben dank regelmäßiger Fort- und Weiterbildungen gute Aufstiegschancen.“

In Donauwörth werden jedes Jahr über 25 angehende Pflegekräfte in der Berufsfachschule angenommen und ausgebildet. Um Interessenten diesen Berufsweg näherzubringen, öffnet die Donauwörther Pflegeschule am 22. Februar zwischen 9 und 13 Uhr ihre Pforten. Karola Rigel und ihr Team bieten bei einem Tag der offenen Tür Workshops, Präsentationen und Informationen über die Pflegeausbildung und das Angebot des Dualen Studiums „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ in Kooperation mit der Dualen Hochschule in Heidenheim. Zudem werden Interessierte durch den Neubau der Fachschule geführt. (pm)

für den Tag der offenen Tür unter der Telefonnummer 0906/7821601 oder per E-Mail m.eisenwinter@donkliniken.de. Die Berufsfachschule befindet sich in der Neudegger Allee 11b in Donauwörth.

Themen folgen