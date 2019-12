vor 53 Min.

Fackler-Umfrage: Schlechte Noten für Innenstadtpolitik

Donauwörths Oberbürgermeisterkandidat Joachim Fackler stellt die Ergebnisse seiner Bürgerumfrage vor. Nicht alles dabei überrascht, manches aber dann doch.

Von Helmut Bissinger

Das Ergebnis ist keine Überraschung: Die wichtigste Herausforderung sehen die Bürger Donauwörths in der Förderung der Innenstadtentwicklung. Das jedenfalls lässt sich aus einer Umfrage ablesen, die Joachim Fackler als einer von vier Oberbürgermeisterkandidaten durchgeführt hat. „Dahinter verbirgt sich natürlich vor allem die Zukunft des Tanzhauses“, schließt Fackler aus der Umfrage. Er hat klare Vorstellungen, was in einem neu belebten Tanzhaus einmal die Kernbereiche sein sollen: ein Stadtsaal als Veranstaltungsort und eine Erlebnisgastronomie im Erdgeschoss. Er habe in seiner Umfrage die Unzufriedenheit darüber gespürt, dass Entscheidungen immer wieder hinausgezögert würden. An der Umfrage unter dem Titel „Was bewegt die Stadt“ haben sich nach Angaben des CSU-Kandidaten bei 9100 berücksichtigten Haushalten 500 Menschen beteiligt, davon 150 per Internet. Die Ergebnisse stellte er zum Abschluss seiner Vorstellungstour durch alle Stadtbereiche nun in der Gaststätte Traube vor. Es sei ihm wichtig, so Fackler, zu hören, was die Bürger in der Stadt wollten. Angesprochen auf den künftigen Standort des Stadtladens bezog er ebenfalls eindeutig Stellung: „Die Idee hat eine Chance verdient.“

Neben der Innenstadtentwicklung kristallisierte sich bei der Auswertung der in der Stadt an alle Haushalte verteilten Fragebögen ein weiteres Kernthema heraus: die Fahrradfreundlichkeit. „Da besteht ganz offensichtlich ein großer Nachholbedarf“, folgerte Fackler. Dagegen ist man mit dem Arbeitsplatzangebot offenbar sehr zufrieden. Hier gab es nur gute Noten. „Das bedeutet aber nicht, dass wir diesen Punkt vernachlässigen dürfen“, erklärte Fackler. Er wolle dafür sorgen, „dass wir dabei weiterhin gut sind“.

Eine große Zahl der Befragten nannte als besonders wichtiges Thema die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Fackler verwies in diesem Zusammenhang auf das neue Wohngebiet, das auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände in der Parkstadt entstehen werde. Hier gelte es, sich bietende Möglichkeiten zu nutzen.

Nach den Ergebnissen der Umfrage, an der sich Frauen und Männer gleichermaßen zu jeweils 50 Prozent beteiligten, sollten im Programm von Fackler „Umwelt und Naturschutz“ eine ebenso wichtige Rolle spielen wie das Angebot für Jugendliche. Schließlich hatten die Teilnehmer Noten zu verteilen: Während die Arbeitsmarktsituation mit 2,2 bewertet wurde, das Angebot für Jugendliche mit 4,2 sowie die kulturellen Möglichkeiten mit 3,4, bekam die Innenstadtentwicklung mit 5,2 die schlechteste Note.

Fackler will die Ergebnisse und Ideen, die in einem Freifeld geäußert wurden, in sein Wahlprogramm einbauen. Einen Vorschlag hat er bereits umgesetzt: „Ich führe einen plastikfreien Wahlkampf.“ Ein anderer stünde ohnehin auf seiner Agenda: die Schaffung von Bauplätzen. „Jeder soll dort wohnen können, wo es ihm bei uns gefällt.“ Außerdem sprach Fackler unter Beifall der Gäste von einem „neuen politischen Stil“, den er in der Stadtverwaltung umsetzen wolle.