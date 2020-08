vor 18 Min.

Fahranfänger in Wörnitzstein mit beschädigtem Auto erwischt

Die Polizei kontrolliert einen 19-Jährigen, der ein stark ramponiertes Auto fährt. Die Gründe für die Schäden will der junge Mann nicht kennen.

Das schwer demolierte Auto eines Fahranfängers ist der Polizei in der Nacht zum Montag im Ortsteil Wörnitzstein aufgefallen – woher die Schäden kamen, wollte der 19-Jährige aber nicht zugeben. Den Beamten zufolge hatte eine Streifenbesatzung gegen 0.20 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Abt-Cölestin-Straße die massiven Beschädigungen an dem blauen Mitsubishi festgestellt. Alle vier Felgen waren abgeschrammt und an beiden Seiten des Heckstoßfängers sowie an der linken Front des Wagens erkannten die Beamten Unfallspuren in Form von scharfkantigen Streifschäden im Lack. Die Vermutung der Polizei: Der Schaden wurde durch den Zusammenstoß mit einer Mauer oder einer Hauswand verursacht. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Verwunderung über zwei plötzlich platte Reifen

Doch der Fahranfänger gab während der Kontrolle an, nicht zu wissen, woher der massive Schaden komme. Er hätte es selbst verwunderlich gefunden, dass er auf Höhe eines Schnellrestaurants an der Westspange „plötzlich zwei platte Hinterreifen“ hatte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen die Ermittlungen auf.

Wer am Montag im Raum Donauwörth entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder einen passenden Schaden an seiner Haus- oder Gartenmauer feststellt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

