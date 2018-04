vor 6 Min.

Fahranfänger versucht Fuchs auszuweichen

Ein Fuchs brachte einen Fahranfänger bei Mertingen in Schwierigkeiten.

18-Jähriger prallt an Leitplanke

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis hatte am Ostersonntag Glück im Unglück bei einem Wildunfall. Laut Polizei fuhr er gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Auchsesheim und Mertingen, als ein Fuchs plötzlich die Fahrbahn querte. Der 18-Jährige wollte ausweichen, geriet aber ins Schleudern und prallte gegen die linke Leitplanke. Er kam ohne Blessuren davon, am Auto jedoch entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro und auch die Leitplanke wurde beschädigt. Es musste abgeschleppt werden. Der Fuchs machte sich aus dem Staub.