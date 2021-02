vor 37 Min.

Fahranfänger verursacht nahe Sulzdorf beinahe schweren Unfall

Ein 18-Jähriger überholt mit seinem Auto bei Sulzdorf riskant. Warum das einen Unfall und eine Anzeige zur Folge hat.

Ein Fahranfänger hat am Dienstag mit einem riskanten Überholmanöver auf der Kreisstraße zwischen Sulzdorf und Fünfstetten beinahe einen Frontalzusammenstoß verursacht. Mit viel Glück blieb der Schaden gering. Dennoch hat der junge Mann jetzt Ärger.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 18-Jährige um 17.50 Uhr am Ende einer Kolonne in Richtung Fünfstetten. In der langgezogenen leichten Linkskurve nach Sulzdorf scherte er nach links aus, um einen Lastwagen zu überholen. Dieses Manöver sei „äußerst kritisch“ gewesen, so die Polizei. Der Überholvorgang habe sich bis auf die Gerade gezogen, die auf die Kurve folgt. Eine Autofahrerin, 57, die entgegenkam, musste auf das Bankett ausweichen, um eine frontale Karambolage zu verhindern. Der 18-Jährige krachte mit seinem Pkw dennoch gegen den Außenspiegel des anderen Fahrzeugs – und konnte erst anschließend vor dem Lkw wieder auf seine Spur wechseln.

Der Unfallverursacher fährt zunächst weiter in Richtung Fünfstetten

Der junge Mann setzte zunächst – laut Polizei wohl aufgrund einer falschen Beurteilung der Lage beziehungsweise durch „Augenblickversagen“ – seine Fahrt fort, hielt dann aber wenig später an. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro. Die Beamten leiteten gegen den 18-Jährigen ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. (dz)

