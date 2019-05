11:12 Uhr

Fahranfängerin schätzt Geschwindigkeit falsch ein

Die junge Frau nimmt einem anderen Fahrer die Vorfahrt und kracht mit ihm zusammen.

Eine 18-Jährige verursachte am frühen Freitagabend einen Unfall in Donauwörth. Nach Angaben der Polizei wollte die junge Frau gegen 18.45 Uhr mit ihrem Auto von der Industriestraße kommend, nach rechts in die Bundesstraße 16 einbiegen. Dabei schätzte sie offensichtlich die Geschwindigkeit eines in Richtung Rain fahrenden Fahrzeuges falsch ein. Trotz einer Vollbremsung konnte der 22-jährige Fahrer des vorfahrtsberechtigten Wagens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er prallte kurz nach dem Einmündungsbereich in das Heck des einbiegenden Pkws der 18-Jährigen. Beim Unfall wurde niemand verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

