vor 2 Min.

Fahrer drängt anderen ab und flüchtet

Der Unfallverursacher war auf die Gegenfahrbahn geraten. Doch anstatt anzuhalten, machte er sich aus dem Staub.

Zwischen Rain und Münster kam es am Samstag gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Wie die Polizei schildert, geriet ein unbekannter Fahrer mit einem silberfarbenen Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein 20-jähriger Wagenlenker aus dem Donau-Ries, der Richtung Rain unterwegs war, musste ausweichen. Er kam zunächst von der Straße ab, konnte sein Fahrzeug aber letztlich wieder auf die Fahrbahn steuern. Es entstand Schaden von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rain (Telefon 09090/70070) in Verbindung zu setzen.

