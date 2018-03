15:29 Uhr

Fahrer flüchtet nach Karambolage auf Parkplatz

In Mertingen beging ein Verkehrsteilnehmer Unfallflucht.

Eine böse Überraschung erlebte eine Mertingerin als sie am Donnerstag nach dem Einkauf zu ihrem VW T5 zurückkehrte. Sie bemerkte einen Kratzer, sowie eine Delle im Kotflügel vorne rechts, sowie eine Delle an der rechten Schiebetüre. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 9.15 und 9.25 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Im Schmutterfeld. Der Täter ist flüchtig.Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Telefon 09090/70070 an. (dz)