vor 22 Min.

Fahrer schläft während Fahrt ein: Autos gerammt

Ein 18-Jähriger will nachts Richtung Bernhardisiedlung und schläft am Steuer ein. Das wird teuer.

Weil er am Steuer eingeschlafen ist, ist ein 18-Jähriger aus Kaisheim am Donnerstagfrüh gegen 4 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein anderes Auto gefahren.

Der junge Mann wollte von Kaisheim in die Bernhardisiedlung fahren, schlief wegen Übermüdung ein und schrammte an der links geparkten Straßenseite drei Autos. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.300 Euro, schätzt die Polizei Donauwörth.

Den Mann erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (dz)

