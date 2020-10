11:00 Uhr

Fahrer sitzt unter Drogen am Steuer

Das hat Folgen für den 21-Jährigen

Am Samstag kontrollierte die Polizei gegen 20.30 Uhr einen 21-jähriger Mercedes-Fahrer in der Neurieder Straße in Donauwörth. Dabei stellte sie bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Daraufhin wurden beim Fahrer eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 21-Jährige erwartet neben einer Geldbuße ein Fahrverbot. Die Fahrerlaubnisbehörde wird ebenfalls unterrichtet. (dz)

