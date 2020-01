vor 19 Min.

Fahrer von Sportwagen unter Einfluss von Alkohol

Die Polizei hat in Riedlingen einen angetrunkenen Autofahrer erwischt.

Der Fahrer eines Sportwagens, den die Polizei in der Nacht auf Donnerstag in Riedlingen angehalten hat, muss demnächst wohl eine Weile auf sein PS-starkes Vehikel verzichten. Die Beamten kontrollierten den 51-Jährigen um 23.20 Uhr in der Kaiser-Karl-Straße. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein Alkomattest auf der Dienststelle brachte einen Wert von knapp einem Promille. Der Mann muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. (dz)

Themen folgen