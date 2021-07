Fahrer von Tanklaster flüchtet nach Unfall bei Felsheim

Äußerst dreist war ein Lkw-Fahrer nach einem Unfall bei Felsheim: Bei dem Auto, das er beschädigt hatte, entfernte er das Kennzeichen und fuhr weg.

Eine dreiste Unfallflucht meldet die Polizei aus dem Bereich der Wochenendsiedlung Am Weinberg nahe Felsheim. Dort rangierte am Montag zwischen 9.30 und 9.45 Uhr ein Lkw-Fahrer seinen Tanklastzug der Marke MAN mit DON-Kennzeichen rückwärts in der Weinbergstraße um eine Kurve. Dabei übersah der Berufskraftfahrer nach Angaben der Polizei einen rechts von ihm geparkten Pkw (Audi A5) und krachte mit der vorderen rechten Lkw-Kante gegen den silberfarbenen Wagen. An diesem wurden durch den Anprall sowohl der vordere Stoßfänger als auch die Motorhaube erheblich beschädigt. An dem Pkw entstand ein Schaden von schätzungsweise 7000 Euro.

Nach dem Unfall – so schildert die Polizei – stieg der Lkw-Fahrer aus, nahm das Auto in Augenschein, entfernte aus unbekannten Gründen an diesem das vordere amtliche Kennzeichen, nahm dieses, stieg damit wieder in seinen Laster und fuhr weg.

Was der Mann wohl nicht ahnte: Er wurde beobachtet. Die Polizei ermittelt nun. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch (0906/706670) mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.