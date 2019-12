13:30 Uhr

Fahrerin kommt ins Schleudern

Auto gerät aufs Bankett und überschlägt sich

Zwischen Warching und Natterholz kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Laut Polizei war die 25-Jährige gegen 10.30 Uhr Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Natterholz her kommend in Fahrtrichtung Warching unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen ins Schleudern kam. Sie kam schließlich von der Fahrbahn nach links ins Straßenbankett ab und das Auto überschlug sich. Dabei erlitt die Fahrerin multiple Prellungen und ein Schleudertrauma. Sie musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

