Fahrerin prallt auf B2 gegen mehrere Verkehrsschilder

Die Gründe für diesen Unfall sind noch rätselhaft

Am Freitagnachmittag geriet eine 48-jährige Autofahrerin aus unbekannten Gründen von der Straße ab und verursachte einen Unfall, bei dem sie sich Prellungen zuzog. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall gegen 15.20 Uhr. Um diese Zeit war die Frau auf der B 2 in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs. Kurz nach der Auffahrt Asbach-Bäumenheim geriet sie nach rechts aufs Bankett. Anschließend kollidierte sie mit mehreren Verkehrsschildern, unter anderem mit der Bodenverankerung eines größeren Richtungsweisers. Da die Unfallverursacherin über Prellungen klagte, wurde sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand beträchtlicher Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. An den Verkehrszeichen entstand außerdem Schaden von etwa 9000 Euro. Bei der Unfallaufnahme waren die Feuerwehr Asbach-Bäumenheim sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Fahrbahn musste teilweise halbseitig gesperrt werden, sodass es über etwa zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen kam.

