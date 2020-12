vor 50 Min.

Fahrrad-Schutzstreifen in Mertingen werden kontrovers diskutiert

Plus In Mertingen wird über Schutzstreifen für Radfahrer an zwei Straßen diskutiert. Der Bürgermeister bestätigt, dass es Pläne gibt. Diese Ideen gibt es bisher.

Von Helmut Bissinger

Es ist ein neuer Trend und es könnte durchaus sein, dass es sie auch in Mertingen bald gibt: die Schutzstreifen für Radfahrer. Die auf der Fahrbahn markierten Symbole sollen den Verkehrsteilnehmern ins Bewusstsein rufen, dass alle gleichrangig das Recht zur Benutzung der Straße haben und auf gegenseitige Rücksichtnahme angewiesen sind. „Es gibt Pläne“, bestätigt Bürgermeister Veit Meggle. Der Gemeinderat befinde sich aber noch in einer Phase der Überlegungen.

Mertingen: Schutzstreifen sollen entlang DON 28 und Dr.-Steichele-Straße entstehen

Die Idee keimte nach einer Verkehrsschau in Mertingen auf. Angedacht ist demnach, die Schutzstreifen entlang der Kreisstraße DON 28 sowie in der Dr.-Steichele-Straße anzubringen. Man wolle die Rad-Symbole, so Meggle, vorerst provisorisch aufspritzen. Man werde sehen, welche Erfahrungen man mache.

Für die Dr.-Steichele-Straße kündigte er eine weitreichende Änderung an: Die bisherige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer müsse man zurücknehmen. Sie sei seinerzeit nur eingeführt worden, weil dort über einen langen Zeitraum die Arbeiten für die neue Zott-Unternehmenszentrale stattfanden.

Kontroverse Ansichten zu Verkehrsinsel in der Dr.-Steichele-Straße in Mertingen

„Nach dem Abschluss der Arbeiten gibt es dazu keinen Anlass mehr“, erklärte der Bürgermeister auch bereits dem Gemeinderat. Die Polizei-Experten hätten dies bei der Verkehrsschau vor Ort unmissverständlich deutlich gemacht. Auch sei entlang der Straße eine Verengung durch Seitenhindernisse, wie einmal angedacht, nicht möglich („keine große Sicherheitsbereicherung“, so das Argument der Polizei).

Meggle brachte eine Verkehrsinsel als Querungshilfe ins Gespräch. Dazu gab es im Rat kontroverse Ansichten. In jedem Fall sollte eine solche Insel, so der Tenor, provisorisch geschaffen werden, denn ein grundsätzlicher Ausbau der Dr.-Steichele-Straße sei eine Überlegung für die nahe Zukunft.

In Mertingen-Druisheim scheiterte der Fahrrad-Schutzstreifen an der engen Straße

Auch im Ortsteil Druisheim hätten sich einige Mertinger Fahrrad-Schutzstreifen vorstellen können, doch dort sei die Fahrbahn dafür zu eng. Johannes Bschorer sprach sich für eine Anbringung der Streifen entlang der Kreisstraße aus. Auch dort sei ein Ausbau in der näheren Zukunft zu erwarten. „Vielleicht können wir dadurch die vom Landkreis angestrebte Fahrbahnverengung umgehen“, sagte er.

Kleinere Maßnahmen als Ergebnis aus der Verkehrsschau mit den Polizei-Fachleuten sind nach Angaben Meggles bereits umgesetzt worden. So sei die Tempo-30-Zone im Bereich der Raiffeisen-Volksbank und der Zott-Zentrale größer gefasst worden. Dort hat die Riedstraße gleichzeitig einen neuen Namen und eine neue Beschilderung erhalten: Sie wurde nach Mertingens Ehrenbürger Georg Zott benannt.

Die bisherige Riedstraße entlang der neuen Zott-Unternehmenszentrale wurde in Georg-Zott-Straße umbenannt.

Für Straßeneinmündung „Am Gigl“ in Mertingen gibt es keine Lösung

Für die nach Angaben der Anlieger gefährliche Straßeneinmündung „Am Gigl“ in Mertingen hat auch der Gemeinderat keine Lösung gefunden. In einem ersten Schritt sollen die Autofahrer per elektronischer Geschwindigkeitsmessung und -anzeige darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs sind.

